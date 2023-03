Si hablamos de mujeres poderosas e influyentes en el mundo empresarial, no podemos dejar de mencionar a Gert Boyle, la icónica líder de la marca de ropa outdoor sumamente conocida a nivel mundial. Con su visión y su determinación, Gert logró convertir una pequeña empresa familiar en un imperio global que ha vestido a millones de personas de todo el mundo.

Gert Boyle, quien el 6 de marzo cumpliría 99 años, fue la presidenta y CEO de Columbia Sportswear en una época en donde los hombres manejaban este tipo de empresas. Hoy su legado es toda una inspiración y algunas de las mayores características de Gert Boyle se ven reflejadas en las mujeres que al día de hoy visten la marca.

Isabel Aguirre, Senior Impact Manager de Wheel the World

Gert Boyle fue una líder fuerte y visionaria que llevó a Columbia de ser una pequeña empresa familiar a una marca reconocida internacionalmente en la industria de la ropa outdoor. Para "En mi vida me ha tocado levantarme después de un accidente de autos que me dejó con una paraplejia, estudiar en una situación que no era cómoda, jugar tenis adaptado de manera profesional, formar una familia, criar a mis hijas, trabajar, realizar distintas hazañas de trekking adaptado, entre muchas otra cosas. Creo que el liderazgo ha sido un pilar fundamental para tomar las riendas de mi vida, realizando decisiones que me han llevado a cumplir todos los desafíos de la mejor manera posible", aseguró Polli.

Paula Cofré, triatleta, campeona de trekking, deportista multidisciplinaria

Boyle era conocida por su personalidad directa y sin pelos en la lengua. Sus divertidos comerciales de televisión como el 'Test Tought' se hicieron muy populares y ayudaron a establecer la imagen distintiva de la marca. Paula se considera "una persona muy alegre, con mucha energía, que disfruta haciendo deporte, compartiendo con las demás personas y contribuyendo de forma positiva, demostrando lo bueno que es llevar una vida sana, activa, que es posible trabajar detrás de un escritorio y no por eso dejar de entrenar".

Mostrando que el deporte es pasión y un estilo de vida y que es algo que todos deberían practicar. La deportista afirma que es posible llevar el cuerpo más allá de los límites, y asegura que “hay rutas en montaña que se acostumbran a hacer en muchos días, pero que se pueden lograr en solo horas y que cada vez se puede llegar más lejos”. Paula es el ejemplo de que no es necesario dedicarse a una sola disciplina, que no solo se es montañista, ciclista o escaladora, sino que se puede ser los tres y hacerlo de forma increíble.

Natalia Pereda, conductora de Ecosport y Deportes Sin Límites en NTV

Bajo el liderazgo de Boyle, la marca fue pionera en el uso de materiales innovadores y tecnologías de vanguardia en la fabricación de ropa deportiva. También fue una de las primeras empresas en adoptar un enfoque 'vertical' en la fabricación, controlando todos los aspectos del proceso de producción; desde la fabricación de tejidos hasta la venta minorista.

Para Natalia, todos los emprendedores y emprendedoras viven en esa constante búsqueda de la tan deseada innovación: "Cada vez que escribo un guión o que planifico una filmación estoy pensando en que el resultado sea novedoso. A veces resulta, otras no, pero en lo que sí creo que fui pionera fue en levantar temas deportivos que poco y nada se ven en la televisión". Natalia asegura que busca contenido fresco relacionado a deportes de aventura, urbanos y extremos; dándole vitrina a sus protagonistas y reflejando la importancia que tiene el territorio nacional para ellos. "Espero que en un futuro no tan lejano, cuando prendamos la tele y se hable de deporte, haya variedad y equilibrio", cerró.

Rocío del Valle, Fotógrafa y Directora de Arte de Palo Santo

Gert Boyle tenía un gran entusiasmo por la calidad y la durabilidad de los productos que llevaban su sello. Ella insistió en que la empresa mantuviera altos estándares de calidad en todos los aspectos de la fabricación de la ropa y el equipamiento deportivo. Rocío es una fotógrafa profesional a la que realmente le encanta su trabajo y sabe que en los detalles está la magia. "Soy super rigurosa con mis creaciones, para mí el poder crear una pieza fotográfica única me lleva a ser extremadamente detallista y minuciosa. Mi trabajo me ha llevado a muchos lugares distintos, donde debo saber adaptarme y ser flexible a la hora de componer". Ella sabe que la calidad de las piezas es la clave.

Isidora Assler, tricampeona nacional de Freeride Snowboard

La visión y el liderazgo de Gert Boyle ayudaron a construir una empresa exitosa que sigue siendo un líder en la industria de la ropa deportiva al aire libre. Su legado también ha inspirado a muchas mujeres en todo el mundo a perseguir sus sueños y a ser líderes fuertes y exitosas. Para la deportista, el legado duradero tiene mucho significado ya que lo ve como una forma de aportar al planeta , siendo esto "lo único que queda y trasciende".

"Me encantaría aportar como legado a la cultura de montaña en nuestro país ya que siento que falta mucho recorrido en lo que es la educación en montaña y medioambiente, y viajando y recorriendo otros países he aprendido muchas cosas que se pueden aplicar", explicó Assler. "Día a día intento inspirar a las mujeres a creer en nosotras mismas, en cumplir nuestros sueños y seguir adelante".