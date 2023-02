En Chile es pleno verano y las altas temperaturas no bajan, pero para la Isi Assler de 28 años el escenario es completamente distinto. Isidora Assler, quien se ha dedicado los últimos 14 años al snowboard se encuentra en Revelstoke, Canadá, uno de sus centros de esquí favoritos ubicado a las afueras de Vancouver. La razón: el 7 y 12 de marzo estará compitiendo en las finales de clasificatorias del Freeride World Tour (FWT).

El FWT es un campeonato a nivel mundial para los mejores y más atrevidos del freeride, en donde hombres y mujeres compiten en las categorías de snowboard y esquí. Tras un excelente año lleno de entrenamiento y trabajo duro, Isidora Assler logró ser la campeona sudamericana de Freeride en Snowboard, luego de competir en 4 fechas: 2 en Chile, donde se adjudicó el primer lugar en ambas jornadas y otras 2 en Argentina, sumando el segundo lugar y el tercer lugar.

La atleta Columbia comenzó su preparación intensiva hace unos meses haciendo kinesiología y entrenamiento funcional, con el foco de entrenar fuerza y potencia. Hoy lo cambió por estar de 6 a 7 horas al día arriba de la tabla y complementando con entrenamiento funcional en menor intensidad. De igual forma se enfoca en la recuperación muscular: "Estoy yendo a un centro de yoga y eso me ayuda sobre todo a recuperar el cuerpo, a estirar y relajar los músculos después de tanto impacto y tanta exigencia diaria", comentó Isidora.

Las finales empiezan el 12 de marzo en Whistler, British Columbia, Canadá, pero Isi se inscribió en una competencia el 7 de marzo en Seattle, en Crystal Mountain en donde participará en una fecha del Freeride World Qualifier de 4 estrellas, para sentirse un poco más preparada mentalmente y saber manejar bien los nervios para llegar a la final.

"Me siento más fuerte que nunca; me siento más cómoda que nunca arriba de mi snowboard y mejorando de a poquito, sabiendo que me queda mucho por recorrer". La deportista se siente muy fuerte y con mucha confianza para lo que se viene. Cuenta con todo el apoyo de su familia, quien viajará a Canadá a acompañarla en la primera fecha de lo que será hasta ahora, la competencia más desafiante de su carrera.