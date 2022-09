Este martes terminó el circuito nacional de Freeride sudamericano que consistía en cuatro fechas: dos se disputaban en Chile y dos en Argentina. Isi Assler obtuvo el primer lugar en las dos jornadas en nuestro país, segundo lugar en la tercera fecha en Argentina y el tercer lugar en la última fecha en el país trasandino.

Gracias a los puntos que sumó en las cuatro fechas, Assler se quedó con el primer lugar, por ende, con el título de campeona sudamericana y este resultado la clasifica a las finales de los Qualifiers que son las clasificatorias para ir al Freeride World Tour (FWT).

"Todavía no me la creo, ha sido un proceso increíble de mucho aprendizaje, mucha gozadera con los amigos, harta disciplina y constancia en este deporte... Aprender a manejar la mente y alinearla con el cuerpo", dijo Assler en sus redes sociales tras dar a conocer sus resultados.

Las finales clasificatorias serán en abril de 2023 en Norteamérica. Se disputarán dos fechas en Canadá y dos en Estados Unidos. "Si en esa fecha me llegara a ir bien, iría al Tour Mundial (FWT), pero llegar a las finales es un gran logro, porque nunca una chilena ha estado en las finales", comentó Isi.

"Estoy enfocada y motivada en lo que viene, abierta a seguir empujando el nivel, y eternamente agradecida de como Freeride Sudamérica se las ha jugado con nosotros para ser parte de la Ifsa Freeriders y poder ir a competir afuera. Gracias a quienes siempre me apoyan, amigos, mi familia, mi madre querida y cómo no a todas las marcas que me apoyan", escribió Assler en su Instagram.