La icónica competencia que se lleva a cabo en el Centro de Ski Valle Nevado, promete ser un verdadero festival de deporte invernal, con atletas y deportistas de primer nivel y con disciplinas abiertas para toda la familia.

Isi Assler será una de las competidoras y comentó sus sensaciones ante el regreso de la competencia: "Me pone muy feliz, hace tiempo que no se hace y a mí me encanta porque reúnen muchas disciplinas en un solo medio que es la montaña. Al final a algunos les gusta correr a otros esquiar, y es increíble poder unir todo eso en dos días y poder generar una comunidad de montaña más grande y que la gente que viva en la ciudad, pueda subir a disfrutar por un fin de semana la nieve y el sol".

Assler practica snowboard hace 13 años y hace 10 que se dedica a instruir a las personas en este deporte. "Lo que me motivó a hacerlo fue pasar más tiempo en la montaña. Me encanta la nieve, me encanta explorar Los Andes y al final dedicarme a esto, me entrega esa paz mental, esa armonía y ese presente consciente que es necesario para vivir tranquilo", aseguró.

Además de las clásicas categorías como el Slopestyle, Ski Paralímpico y Snow Running, en esta versión se sumarán dos novedades muy atractivas, como el Snow Rando/Maratón (6K, 3K y 2K) que trata sobre una competencia que combina la dinámica de subir una montaña con esquís o snowboard con equipo de Randoneé, para luego descender hasta la meta; y Snow Mountainbike (enduro) que se trata de bicicletas especialmente equipadas para poder ascender y descender en nieve, haciendo de esta una competencia única en Chile.

"Yo voy a competir en la Snow Rando/Maratón que al final hay que tener mucho cardio, hay que correr harto y después hay que tirarse para abajo esquiando o en tabla. Mi objetivo en la competición, en primer lugar es disfrutarlo, pasarlo bien, reírme, compartir con la gente que va a estar y obviamente que darlo todo para hacer podio. Ya he competido antes y es demasiado entretenida la modalidad", comentó Isi Assler.

Las inscripciones están abiertas en el sitio web www.columbiachile.cl donde además, habrá más información sobre la carrera y sus diferentes categorías.