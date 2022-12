Isidora Assler es campeona nacional de freeride en snowboard y su relación con el trail no partió hace mucho. En la última parada del circuita nacional, la deportista corrió su segunda carrera y se quedó con la categoría de los 30K con un tiempo de 04:19:51. Assler cerró su año con esta competencia, pero en febrero representará a Chile en un torneo de freeride en Estados Unidos.

En RedGol Fem conversamos con Isi y se refirió al haber ganado la carrera: "La verdad es muy inesperado el primer lugar. Desde que tomé el desafío de correr por primera vez la distancia de 30K, decidí que lo haría compitiendo conmigo misma y sin más expectativas que disfrutar del bosque nativo y de ponerle atención a cómo se sentía mi cuerpo".

"La sensación que me deja es de darme cuenta que el cuerpo da mucho más de lo que creemos. Me hace sentir bien el hecho de saber que todo el esfuerzo y la disciplina que le he puesto en estos años a mi cuerpo en general, está dando frutos y se refleja", añadió Isidora.

La última fecha del Columbia Trail Challenge se desarrolló en la Reserva Ecológica de Huilo Huilo. Este lugar es un destino turístico conocido mundialmente por ser una reserva natural con biodiversidad alta en especies endémicas con formaciones vegetales excepcionales y únicas.

Sobre cómo fue la experiencia de recorrer la reserva, Assler aseguró que "fue alucinante. Obviamente agotadora en ciertos momentos, pero muy inspirador ver a tanta gente superándose a sí mismos, y disfrutando en familia o con amigos algo tan sano como el deporte y algo tan simple como la naturaleza".

El trail es una disciplina que cada vez genera más interés en el público y el consejo de Isidora para las personas es que "prueben este deporte de menos a más, empiecen de a poco para ir agarrándole el gusto. Quiénes empiecen, busquen superarse poco a poco porque el trail es algo muy distinto a correr en la ciudad o en cemento".

"Correr en la naturaleza con distintos relieves y paisajes lo hace dinámico, alucinante, precioso, en donde la mente se pone en un estado de meditación muy lindo. El trail run al ser un relieve cambiante, no es tan monótono ni cansador como correr en plano", comentó la corredora.

Isi Assler actualmente se encuentra trabajando en las Torres del Paine como guía del parque. Además, está entrenando para viajar a Canadá a prepararse para competir en las finales de las clasificatorias del Tour Mundial de Freeride (FWT). "Este es un gran desafío para mí porque va a ser la primera vez que compito a nivel internacional representando a Chile y Sudamérica".