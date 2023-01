Las salidas de Universidad Católica siguen de cara a la temporada 2023. Esta vez fue el turno de Catalina Martabit, volante cruzada, quien confirmó su adiós a la institución. La jugadora aprovechó de tirar dardos a la directiva del equipo femenino de la UC, ya que su adiós no fue en buena forma.

La publicación de la futbolista comenzó con todo. "Me despido de Universidad Católica por segunda vez y nuevamente no de la forma que me gustaría. Cruzados sigue repitiendo patrones que no dejan crecer a su fútbol femenino, en donde existen diferencias y preferencias hacia cierto grupo de jugadoras", empezó.

"Siempre que cierro ciclos me gusta quedarme con todo lo bonito y por eso hoy agradezco al cuerpo técnico y médico que tuve la oportunidad de tener hasta este año, trabajaron con tanto amor y dedicación para que todo esto siguiera creciendo, sobre todo a ti Ronnie que sin duda me hiciste crecer como futbolista pero más aun como persona", agregó.

Martabit aprovechó de enviar un mensaje a sus compañeras y ex compañeras. "Muchas gracias a las jugadoras y a todas las personas que conocí en estos 6 años, las llevare siempre en mí. Espero de todo corazón algún día poder volver al club, cuando los objetivos colectivos predominen ante los individuales. Me voy buscando un lugar en el que si pueda disfrutar del futbol y donde se valore mi trabajo y trayectoria", cerró.

Según pudo averiguar RedGol Fem, el futuro de la mediocampista que dejó Universidad Católica está, precisamente, en Santiago. Ya la han sondeado desde Palestino y Audax Italiano y durante los próximos días se espera la confirmación de su nuevo destino para la temporada 2023 del fútbol chileno.

El resumen de mercado de Universidad Católica Femenino

Se quedan: Consuelo Berrocal, Gali Espinoza, Agustina Heyermann, Fernanda Rojas, Baitea Pérez, Tali Rovner, Catalina Figueroa, Constanza Barrientos, Macarena Ávila, Millaray Cortés, Yamila Pérez.

Fichajes: Emilia Pastrián, Thiare Parraguez, Ignacia Bustos (por confirmar).

Suben de la Sub 19: Javiera Soto, Florencia Saavedra, Teresita Barrios.

Salidas: Antonia Dolz, Tindra Biedermann, Valentina Núñez, Monserrat Sepúlveda, Andrea Cerda, Valentina Aravena, Camila Cofré, Paz González, Macarena González, Yazmín Torrealba, Carla Pérez, Naiara Kapstein, Aileen Genskowsky, Catalina Martabit, Valentina Montenegro.