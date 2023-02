La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino siempre está trabajando para el beneficio de las futbolistas. El gran hito del año pasado fue la aprobación, promulgación y entrada en vigor de la ley que exige contratos escriturados para las jugadoras que participan del campeonato nacional.

Un trabajo de años junto a un grupo de diputadas, que por fin vio la luz y que este año comenzará a llevarse a cabo. Sin embargo, la Anjuff realizó un estudio que contrasta esta buena noticia con la realidad del fútbol jugado por mujeres: "¿En qué canchas juega el fútbol femenino?".

El informe indicó que la infraestructura que usaron las jugadoras de fútbol en Chile durante el campeonato nacional de Primera División de 2022, no siempre aseguró mejor calidad. De los 160 partidos jugados (sin contar el partido final del campeonato que es organizado por la ANFP y no por los clubes), el 46,25% fue jugado en una cancha de entrenamiento.

De esta manera se evidencia la desigualdad con su par masculino que contó con la totalidad de sus encuentros en estadios. En la misma línea, según el estudio, el uso de canchas de entrenamiento "no asegura que las condiciones en las que se juegan sean las mejores en cuanto a calidad de la cancha, camarines, disponibilidad de agua, espacio para las hinchadas, seguridad, etc.".

“Desde la Anjuff hemos sido enfáticas desde un comienzo en que la profesionalización del fútbol femenino no empieza ni termina por los contratos. La ley es un paso importante, pero sabemos que hay otros factores sobre los cuales hay que trabajar. Y en eso se enmarca este estudio sobre el uso de los estadios”, explicó Iona Rothfeld, presidenta de la entidad.

“El fútbol femenino muchas veces se ha visto disminuido y limitado por realizarse en recintos deportivos que no solo no cumplen con lo que se establece en las bases del campeonato, sino que tampoco permiten el disfrute de las hinchadas, limitando la visibilización de la actividad”, profundizó la ex seleccionada nacional.

Entre los resultados que entrega la investigación destaca que solo tres equipos de los 15 que participaron en el campeonato nacional tuvieron el 100% de sus encuentros como local en un estadio: Fernández Vial, Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt. Mientras que Deportes Iquique, O'Higgins y Deportes Antofagasta no disputaron ningún partido de local en estadios.

Por otro lado, si se consideran solo los partidos de primera fase, el porcentaje de encuentros jugados como local en un estadio disminuye al 44,76%. Cabe destacar que este porcentaje en 2019 era solo el 18,6%. La investigación también recabó información del campeonato por el Ascenso. En los resultados se observó que casi la mitad de los 21 equipos que participan de la instancia no jugó ningún partido como local en un estadio y solo tres de ellos jugaron el 100% de sus partidos como local en un estadio: Unión La Calera, Deportes Copiapó y Cobresal.

Finalmente, el informe de la Asociación destaca la importancia que tienen el uso de estadios para fomentar la visibilización del fútbol femenino. "Hemos evidenciado que este factor es uno muy importante en esta causa para poder equiparar la cancha. Necesitamos que los lugares, no solo donde se entrenan las jugadoras, sino también donde compiten, sean abiertos a una gran cantidad de público que sabemos que están demandando también poder asistir a estos lugares”, cerró la presidenta de Anjuff.