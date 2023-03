Pese a que aún no alcanza un estado de profesionalización plena, el fútbol femenino en Argentina comenzó este proceso en 2019, año en el que se firmaron los primeros contratos por medio de un acuerdo al que llegaron la AFA y los Futbolistas Argentinos Agremiados. No como Chile, que comenzó esta era apenas hace unas semanas.

Sin embargo, y aunque Boca Juniors es una isla en la cual se profesionalizó a la totalidad de su primer equipo ese mismo año, Camila Gómez Ares es una jugadora que sabe de ver cómo crece el fútbol femenino. En entrevista con RedGol Fem, entregó una serie de recomendaciones.

Según la goleadora de Universidad de Concepción, quien se matriculó con un póker en la fecha 1, una gran diferencia entre ambos torneos es que en Chile "quizás los resultados son más abultados como se vio en la primera fecha, y en Argentina eso sucedía hace unos años y capaz hoy está más equiparado el torneo. Pero hoy veo bastante similares a los torneos, no siento haberme ido de algún torneo demasiado bueno y bajar mucho, en eso lo veo bastante similar".

Resepcto a su arribo y al de Tatiana Ariza, histórica seleccionada colombiana y ex figura del Deportivo Cali, quien llegó a Antofagasta, Camu opina que "eso eleva el torneo. A mí me pasaba cuando estaba en Argentina que había jugadoras extranjeras o argentinas que estaban en el extranjero y tenían experiencia. Es como si a Chile volviera una de las chilenas que está en Europa hace mucho tiempo".

"Eso levanta el nivel del torneo y está bueno para elevar ese nivel y darse cuenta que los clubes pueden invertir y cualquiera, no solo el más grande sino los más chicos también pueden invertir en una jugadora de ese nivel, elevar su plantel y apuntar a pelear varias cosas", agregó.

Es más, compara con el torneo argentino y señala que allá "eso está sucediendo mucho, que equipos más chicos que no invertían tanto hoy empiezan a invertir, traen jugadoras extranjeras o se llevan a sus equipos más chicos a futbolistas de equipos más grandes que antes no podían, porque no les daba la plata o no invertían. Desde ese lado, creo que es un poco darse cuenta que se puede. Si uno hace el esfuerzo se puede lograr, y eso hace que el torneo sea más competitivo y esté en crecimiento".

"Los clubes tienen que invertir. A diferencia de Argentina, acá lo que está muy avanzado son las juveniles y el fútbol formativo, en eso veo que hay muchísimas niñas que juegan. Me he quedado sorprendida, más acá que es una provincia, no es la capital, porque en Santiago imagino que debe haber muchísimas más. Eso me sorprendió mucho y creo que está más avanzado que en Argentina.", agrega Gómez Ares.

A Chile aún le falta…

Considerando que en Argentina la firma obligatoria de los primeros contratos fue en 2019, para Camu es crucial que haya más inversión. "Va un poco más rápido allá la profesionalización entre comillas, porque yo creo que es una semiprofesionalización, solo es la mitad del plantel con un contrato mínimo y no hay muchas chicas que puedan vivir de ese sueldo", inicia.

"En Argentina es lo mismo, pero se dio en 2019, entonces ya lleva cuatro años de ese proceso a la profesionalización, donde el primer año eran muy pocos los contratos y con sueldos más bajos, donde quizás los clubes no invertían. Hoy en día se fueron dando cuenta que se puede invertir y que el femenino también puede ser un negocio como es el masculino", agregó la mediocampista.

Según ella, en la Primera División albiceleste "han empezado a invertir más y acá (en Chile) falta un poco eso, pero creo que es porque está arrancando, lleva un par de años de atraso desde ese lado y faltaría que los clubes y la federación inviertan en el fútbol femenino".

"Que los partidos los transmitan, que no tengan que transmitirlos los clubes y hacerse cargo, en Argentina los partidos van por TV abierta y pública, entonces tiene acceso a verlos cualquier persona. Son pequeñas cosas que capaz parecen insignificantes pero van sumando y hace que el fútbol femenino vaya creciendo", destacó.

Finalmente, para Gómez Ares es importantísimo darle este push también a La Roja. "Por eso creo que la selección de Argentina ha crecido mucho, cuando antes estaba por debajo de la selección chilena. Hoy en día cada vez crece más y creo que la chilena ha ido bajando su nivel, pero no por el tipo de jugadoras o su nivel, que son excelentes, sino porque no invierten ni las apoyan para que puedan desarrollarse", cerró.