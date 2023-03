En conversación con RedGol Fem, la ex mediocampista de Boca Juniors que debutó con un póker de goles en el Campanil confesó que su meta este año es ser campeona y que le encantó el proyecto que le propuso el club.

Camila Gómez Ares comenzó a hacer ruido en el fútbol chileno desde mucho antes de encontrar club para la temporada 2023. La decisión de dejar Boca Juniors y buscar club en la región del Biobío fue muy sonada hasta que, finalmente, se decantó por Universidad de Concepción. En su debut, Camu marcó cuatro goles y fue una de las figuras de la fecha.

En conversación con RedGol Fem, la mediocampista aseguró que su estreno con la camiseta del Campanil "fue soñado, ni en mis sueños pensaba que iba a ser así porque hace mucho que no juego un partido. Desde la última fecha en Argentina (2 de octubre) y acá que tardó en comenzar el torneo había pasado mucho tiempo. Haber cambiado de país, de club, compañeras nuevas, todo nuevo, creo que daba un poco de incertidumbre".

"Pero por suerte el debut fue buenísimo, tanto para mí en lo personal como para el equipo en lo grupal. Creo que pudimos plasmar todo lo que veníamos trabajando desde hace un par de meses y se vio dentro de la cancha con la imagen que dejamos, así que desde ese lado estoy súper contenta", agregó.

Pero, ¿por qué la UdeC? Según Gómez Ares, "desde el primer momento en que llegué a Conce el club me presentó su proyecto, pude ver un poco los entrenamientos y me pareció muy bueno tanto el club con sus instalaciones, y lo que podían darme desde ese lado, como el trabajo del cuerpo técnico y el compromiso de las jugadoras, eso no es algo que se encuentre en cualquier lugar".

"Más allá de lo que el club haya hecho en años anteriores, de su participación en el torneo, creo que lo que yo me encontré y lo que me ofrecieron fue algo muy bueno. Eso hizo que lo elija, desde el primer momento me recibieron de la mejor manera y eso, para alguien que está lejos de su país y su familia, también es muy importante", añadió la transandina.

Las metas de Gómez Ares

La mejor participación de Universidad de Concepción en el torneo fue un quinto puesto en el Transición 2020, por lo que parecía una sorpresa que Camila Gómez Ares aspire a ser campeona o al menos a clasificar a las semifinales. Pero explicó sus razones.

"Desde mi lado, en lo individual, en mi pensamiento apunto a lo máximo que es salir campeonas. Quizás mucha gente piense ‘uy, es una locura con la U de Conce’, o mismo mis compañeras que nunca han tenido ese pensamiento porque eran un club que solo peleaba para entrar a play-offs, teniendo en cuenta a los equipos más grandes", empezó.

Pero la argentina detalló que "yo no tengo dudas que vamos a pelear arriba, que vamos a ser un equipo molesto y que le va a jugar de igual a igual a cualquier otro, sea el más grande o el más chico. No nos vamos a relajar con el que vaya último o el menos bueno, o con el último campeón o quien vaya primero".

"Desde ese lado, tenemos los pies sobre la tierra por saber que somos un equipo que trabaja todos los días, que trabajamos desde hace rato por un objetivo que tenemos súper claro. Vamos a pelear todo para terminar bien arriba", agregó, sobre todo luego de ganar 7-2 en la fecha 1.

De todos modos, individualmente Camila Gómez Ares sueña con desarrollarse aún más como jugadora. "Crecer, seguir creciendo y aprendiendo todos los días, porque desde que llegué acá siento que sigo aprendiendo un montón de cosas que quizás no son lo mismo que allá y eso es súper importante para una futbolista. Poder aportar todo lo que sé y mi experiencia y lo que aprendí hasta ahora al equipo, a mis compañeras, al cuerpo técnico y al club. Quiero dejar una huella y una buena impresión para ayudar al equipo, eso es algo que para mí es súper importante y espero poder lograrlo", cerró.