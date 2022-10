A principios de este mes, específicamente el pasado 2 de octubre, se corrió la carrera de 10 kilómetros en ruta de Europa y la escocesa Eilish McColgan batió el récord, pero la marca no será homologada ¿la razón?: la organización se equivocó en la medición, por lo tanto la atleta no recorrió esa distancia, sino que fueron 150 metros menos. Por supuesto que no solo le ocurrió a ella, sino que a todos los participantes de la Great Scottish Run.

La carrera de Glasgow reconoció la semana pasada el "error humano" en la medición, por lo que el circuito en realidad solo tenía 9,850 kilómetros. De todas formas, la escocesa seguirá siendo plusmarquista europea de los 10K, ya que en mayo en una carrera en Manchester, corrió 30:19 minutos, récord que en teoría había rebajado en un segundo en Glasgow, por lo que la diferencia no es tan importante.

"Obviamente estoy muy decepcionada por esta noticia, pero estas cosas suceden. Afortunadamente mi récord británico y europeo de Manchester sigue ahí, por lo que todo está bien", escribió McColgan en Twitter.

El responsable de la carrera escocesa, Paul Foster, prometió en un comunicado que revisarán sus procesos internos para no volver a cometer semejante error de medición, pidió disculpas a todos los participantes y les ofrecerá un 10% de descuento en la inscripción para la carrera del año que viene. En 2016 la carrera ya había sufrido una equivocación semejante.