Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Elise Mertens y Shuai Zhang | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los cuartos de final del dobles femenino en Wimbledon

Un partido de aquellos tendrá que afrontar Alexa Guarachi (29°) por los cuartos de final del dobles femenino de Wimbledon. La tenista chilena de origen estadounidense, haciendo dupla junto a Andreja Klepac (18°), se verán las caras con las principales favoritas del torneo, Elise Mertens (1°) y Shuai Zhang (4°).

Sin duda un compromiso de palabras mayores para la dupla chileno-eslovena, que hasta el momento han cumplido un gran torneo, venciendo en sus tres compromisos anteriores sin ceder un solo set. Todo un mérito para Guarachi, que en sus tres anteriores participaciones en Wimbledon se había quedado fuera en primera ronda.

Guarachi y Klepac vienen de superar en la tercera ronda a la dupla china compuesta por Yifan Xu (28°) y Zhaoxuan Yang (23°). Triunfo por 6/3 y 7/5 que les permitió instalarse en la ronda de las ocho mejores duplas del torneo londinense.

Vale destacar que la tenista nacional tiene como mejor actuación en un Grand Slam la final conseguida en el dobles femenino de Roland Garros 2020. De ganar, será la tercera vez en que se instala en la ronda de semifinales en el dobles femenino de un torneo Major, sumando a lo realizado en Francia lo hecho en el US Open 2021.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Elise Mertens y Shuai Zhang?

Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Elise Mertens y Shuai Zhang juegan este miércoles 6 de julio, no antes de las 8:00 am hora de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Elise Mertens y Shuai Zhang?

Wimbledon será transmitido por la señal de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Elise Mertens y Shuai Zhang?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.