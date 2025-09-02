Es tendencia:
Copa Sudamericana

Periodista argentino dice que puede haber “audiencia conciliatoria” entre Independiente y U de Chile para jugar

En Argentina un periodista partidario de Independiente manifiesta que ambos clubes se pondrán de acuerdo para jugar lo que resta de partido.

Por Felipe Escobillana

En Argentina dicen que Independiente y la U de Chile pueden jugar el tiempo restante
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTEn Argentina dicen que Independiente y la U de Chile pueden jugar el tiempo restante

Independiente y Universidad de Chile están entregando sus argumentos en Conmebol, en las audiencias a las que fueron citados tanto sus dirigentes como abogados.

En Argentina aseguran que el cuadro trasandino no quedará afuera. “A medida que pasan las horas crece la ilusión por el lado de Independiente, con la mesura necesaria”, señala el periodista partidario de Infierno Rojo, Damián Irribarren.

Explica que “se pone firme Independiente en el artículo 27, el de la reincidencia, pues la U de Chile tuvo problema en 3 de los últimos cuatro partidos y tuvieron gestos racistas. Tiene Independiente esa carta bajo la manga”.

¿Conmebol busca postura conciliatoria?

Luego indicó que “creo que hay mucha expectativa para que el partido se pueda jugar. Después habrá que meterse en lo futbolístico”.

Sabe que hay responsabilidad del local. “La dirigencia de Independiente se mandó la macana de no prevenir, y no solamente por los chilenos, por los 8 mil hinchas de Independiente a la deriva durante cuatro horas”, señala.

Agrega luego que “la ilusión de completar el partido es una de las grandes posibilidades a esta hora”.

Ahí es donde informa que “también quiero contar lo que me han manifestado hoy, hace un ratito: si bien hay una audiencia donde cada club se presentará ante el orden judicial de Conmebol, no se descarta que hoy, una vez que tomen esas audiencias (por separado con cada parte, no junte a la dirigencia de Independiente y U de Chile y haga una especia de conciliación de partes”.

“Me dieron esa posibilidad. Les van a proponer esa audiencia conciliatoria para llegar a un acuerdo de si se juega en Paraguay o cual de las miles de posibilidades hay“, manifestó.

Finalmente reiteró que “no se descarta esa audiencia conciliatoria, se puede llegar a dar” y llamó a estar atentos a las novedades de esta jornada.

