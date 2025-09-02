Si no es por una es por otra cosa. A estas alturas de la temporada, la Supercopa se convirtió en un dolor de cabeza, no sólo para la ANFP como organizadora, sino también para Colo Colo y Universidad de Chile, que ponen más palos en la rueda.

Mientras en Quilín comenzaron la venta de entradas para el compromiso, en el Cacique vuelven a insistir que lo mejor para este trofeo es que se defina en duelo de ida y vuelta. Pero si faltaba algo más, era que desde los azules tomaran una drástica postura.

Mientras la dirigencia de Azul Azul viajó hasta la sede de Conmebol en Paraguay, en busca de sellar la clasificación de la U a cuartos de final en Copa Sudamericana, en nuestro país ya dieron una orden definitiva con miras a la Supercopa.

ver también U de Chile tiene dudas de que se juegue la Supercopa contra Colo Colo

Radical decisión de la U con Supercopa

Según la información que entrega Radio ADN, en la tienda laica esperan para esta semana la resolución definitiva del juego con Independiente, y en caso de que la misma sea positiva, es decir, les dé la clasificación a la próxima ronda, ya tienen claro qué hacer.

“Si a la U se le permite seguir en Copa Sudamericana, se opondrán a disputar la Supercopa contra Colo Colo el domingo 14 de septiembre. Dicha situación ya habría sido advertida a la ANFP por parte de los azules”, afirma el medio de comunicación.

El motivo detrás de esta drástica medida, agrega la emisora, es que “tendrán que viajar a Perú para medirse el jueves 18 de septiembre a Alianza Lima“. Ya pareciera que la edición 2025 de este trofeo está “maldita”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debiera jugarse este trofeo?

Si todo finalmente termina dándose para la ANFP, la edición 2025 de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugaría este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.