Mientras la U espera por fallo Conmebol, Alianza Lima recibe una gran ayuda por Copa Sudamericana

Pasan los días y cada vez queda menos tiempo para conocer el fallo de la Conmebol por los incidentes ocurridos en Avellaneda en la llave animada por Universidad de Chile e Independiente.

Es en ese contexto donde en Perú, país donde juega Alianza Lima, elenco que espera rival en cuartos de Copa Sudamericana, se adelantaron a los hechos y dieron una potente señal de que sí se jugarán los cuartos de final, ya que la Liga 1 informó la programación de la fecha 9 del Torneo Clausura incaico, jornada donde no está informado el partido de los “blanquiazules” ¿Por qué? Conoce a continuación los motivos.

En Perú suspenden partido de Alianza Lima:

Finalmente, se conoció que la Liga de Fútbol Profesional de Perú suspendió el partido de Alianza, ya que la fecha 9 del torneo se juega entre el martes 16 y jueves 18 de septiembre, jornadas que coinciden con los duelos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por esta razón y de acuerdo a las bases del certamen local, los equipos peruanos pueden pedir la postergación de sus partidos del campeonato cuando alcancen los cuartos de final de un campeonato Conmebol, esto con el objetivo de facilitarle la actuación a nivel internacional.

De esta forma, Alianza Lima llegará descansado al duelo por cuartos de final, debido a que su último partido será por el torneo peruano y ocurrirá cinco días antes que el duelo ante la U o Independiente, en específico ante Deportivo Garcilaso, el 13 de septiembre a las 21:00 horas.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra la U o Independiente por Copa Sudamericana?

De acuerdo a la información entregada por Conmebol, Alianza Lima juega por los cuartos de final de la Copa Sudamericana el jueves 18 de septiembre en Matute frente al ganador de la llave entre la U e Independiente , siempre y cuando la entidad sudamericana defina un ganador, mientras que la vuelta sería el 25 del mismo mes.

