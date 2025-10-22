Más de 62 mil visualizaciones: Furioso reclamo de Atlético Mineiro contra árbitros de Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana comenzó la disputa de las semifinales. Este martes Atlético Mineiro rescató un agónico empate ante Independiente del Valle, por lo que todo se definirá en el duelo de revancha en Brasil.

Sin embargo, el partido no estuvo ajeno a polémicas y desde el Galo reclamaron contra el arbitraje de Carlos Betancur. El colombiano protagonizó la jugada más polémica de la noche en el Estadio Banco Guayaquil.

Lo que se registró a los seis minutos de comenzado el partido, cuando Patrick Mercado fue derribado por un supuesto roce de Ruan Tressoldi. Cobro que finalmente fue penal y permitió la anotación de Júnior Sornoza. Jugada que solo en Youtube ya supera las 62 mil visualizaciones.

Situación que a su vez desató el furioso reclamo desde el cuadro dirigido por Jorge Sampaoli. Es que por varios minutos exigieron la revisión de la jugada, y aún así el juez colombiano decidió la falta a favor de los ecuatorianos.

Reclaman contra árbitro de Copa Sudamericana

Pero el reclamo no quedó solo en palabras, ya que tras finalizado el encuentro la directiva de Atlético Mineiro llevará el caso a la Conmebol. Esto para que Betancur no vuelva a dirigir al menos en lo que queda de temporada en la Copa Sudamericana.

Los brasileños se sintieron perjudicados por el colombiano ya que tampoco pitó penal sobre una falta similar a Hulk. “Simplemente cobró algo absurdo. Y lo más absurdo es que el árbitro fuera al VAR, viera la jugada, viera claramente que el delantero le dio una patada en la pantorrilla a nuestro defensa y pitara penal. Lo que hemos visto es increíble. Y lo peor es que en la segunda parte, Hulk sufrió un penal. Al menos el VAR debería haber llamado al árbitro“, lamentó el presidente Sergio Coelho.

El directivo indicó que hasta llamó a un árbitro brasileño para pedir una segunda opinión y recibió el respaldo para realizar la denuncia. Lo que podría evitar nuevas polémicas en la definición de Copa Sudamericana.