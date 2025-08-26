Universidad de Chile tiene plazo hasta mañana para presentar su defensa ante Conmebol tras lo sucedido en la barbarie de Avellaneda ante Independiente. Y tienen como objetivo solicitar que le den ganado el partido, para avanzar a los cuartos de final del certamen.

El abogado de los azules, José Ramón Correa, el mismo que el año pasado se hizo famoso al asegurar que los azules irían al TAS para quitarle el título a Colo Colo, manifestó que hay tres razones que van a esgrimir en Paraguay para avanzar en el certamen.

“Primero, porque ganamos en Santiago. Segundo, porque al momento de la cancelación estábamos clasificando. Tercero, porque éramos el club visitante, no el organizador. Todo lo que ocurrió fue por pésima organización”, indicó a El Mercurio, aunque “por estrategia” no adelantó más detalles.

Además no cree que el argumento trasandino de que el partido se canceló por culpa de la barra visitante tenga asidero. “No entraré en detalles, pero estoy en absoluto desacuerdo con esa tesis peregrina de Independiente”, manifestó.

La U quiere avanzar en la Copa Sudamericana

La U presentará denuncias

Correa asegura que siempre para el club “la primera preocupación era la salud de las personas violentamente atacadas y la libertad de las personas injustamente detenidas”.

“Ahora que sabemos que la inmensa mayoría está en Santiago y que la salud de los heridos ha evolucionado bien, nos podemos abocar al segundo tema, que es defender los puntos que legítimamente nos corresponden. Hemos visto imágenes dantescas. Estamos preparando un buen set de información“, sostuvo

Las denuncias serán contra los salvajes que atacaron a barristas de la U y también contra la policía argentina.

“Pedimos responsabilidad penal contra todos los involucrados por intento de homicidio, lesiones gravísimas, retención ilegal y hurto“, dijo en primera instancia.

“Segundo, una denuncia contra la policía por actos vejatorios, atentatorios contra los derechos humanos de nuestros hinchas y por la responsabilidad que tienen como agentes del Estado. El fin es perseguir a los culpables, que respondan y dar la señal más importantes: que estos hecho no se repitan”, aclara el jurista.