Fin al misterio: Palestino confirma estadio para la Copa Sudamericana

Comenzó el conteo regresivo para la disputa de la Copa Sudamericana. Ya con el sorteo y los grupos definidos, los equipos alistan el debut en abril. Lo que tendrá como protagonista a Palestino.

El cuadro árabe, es uno de los tres chilenos que dirán presenten en el torneo internacional. Tras eliminar a Universidad de Chile, ahora los dirigidos por Cristian Muñoz estarán en el grupo F con Gremio, City Torque y Riestra.

ver también Fecha, hora y señal confirmada: El fixture de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino Copa en Copa Sudamericana

El tema es que desde la Conmebol se entregó el fixture y las sedes de los equipos chilenos. O’Higgins será local en el Estadio El Teniente y Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Pero Palestino asoma sin recinto para jugar sus partidos como dueño de casa.

Para su primer encuentro de local del 14 de abril ante Montevideo City Torque incluso no aparece sede y se indica que estará por definir. Lo mismo con los otros dos partidos como dueño de casa ante Gremio y Riestra.

Palestino confirma estadio para la Copa Sudamericana

El tema es que este mismo lunes se confirmó la sede para Palestino en Copa Sudamericana. Por lo que no se mueve del Estadio La Cisterna y hasta podrá jugar de noche por la renovación de la luminaria.

“Por primera vez en nuestra historia, seremos locales en un certamen continental en el Estadio Municipal de La Cisterna”, informaron.

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“La Confederación Sudamericana de Fútbol aprobó hoy nuestro recinto luego de realizar una inspección para ejercer nuestra localía en los encuentros oficiales de la CONMEBOL Sudamericana”, agregaron. Ahora solo resta conocer de cuánto será el aforo permitido ya que en competencias locales llega a ser de ocho mil espectadores.

¿Cuál es el fixture de Palestino en Copa Sudamericana?

Con la confirmación del Estadio La Cisterna, ahora Palestino tiene oficializado su fixture en la Copa Sudamericana. Los árabes comienzan de visita, luego tendrán dos encuentros de local, luego uno de forastero y cierran como dueño de casa. Así es la programación.

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F1: 08/04 – E. Pedro Bidegain – 19:00 horas – Deportivo Riestra vs Palestino – Dsports

F2: 14/04 – La Cisterna – 20:30 horas – Palestino vs Montevideo City Torque – Dsports

F3: 29/04 – La Cisterna – 20:30 horas – Palestino vs Gremio – ESPN / Disney+/ Dsports

F4: 06/05 – E. Centenario – 19:00 horas – Montevideo City Torque vs Palestino – ESPN / Disney+/ Dsports

F5: 20/05 – Arena do Gremio – 21:00- Gremio vs Palestino – Dsports

F6: 26/05 – La Cisterna – 18:00 horas – Palestino vs Deportivo Riestra – ESPN / Disney+/ Dsports

En resumen:

El club Palestino confirmó que ejercerá su localía en el Estadio Municipal de La Cisterna.

La Conmebol aprobó el recinto tras renovar las luminarias para permitir partidos de noche.

El equipo dirigido por Cristian Muñoz integra el Grupo F con Gremio, City Torque y Riestra.