El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, regresó a Buenos Aires luego de haber estado en la audiencia de Conmebol en Asunción. Y asegura que todas las especulaciones de prensa no tienen asidero.

“Tenemos la sensación y la satisfacción de que la tarea está cumplida. Fuimos, expusimos, nuestros abogados hicieron un alegato muy bueno y claro”, indicó en primera instancia.

Luego habló de lo que hizo la U. de Chile. “Ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue muy correcta, sin agresiones, el Tribunal dejó hablar. Y a partir de ahora hay que esperar”, indicó.

De hecho manifestó que la fecha no está 100% confirmada, pero no pasará del viernes. “No nos dieron una fecha precisa, pero seguramente antes del fin de semana”, manifestó Grindetti.

U de Chile e Independiente esperan el fallo de Conmebol

No cree Grindetti en las filtraciones

El presidente del Rojo aseguró que es imposible que haya alguna filtración a estas alturas. “La imparcialidad del Tribunal es absoluta. El que diga que tiene una sensación de que puede pasar una cosa u otra con el fallo… yo no lo veo así”, sostuvo.

Eso sí, volvió a señalar que “obviamente creo y estoy convencido de que nosotros tenemos razón y que el que tiene que pasar es Independiente”.

“Independiente no tiene una responsabilidad primaria sobre todo en la suspensión del partido, asumiendo todos los líos que vinieron después”, estableció el dirigente.

Si admite que “como organizadores tenemos algo que ver, pero en términos de la suspensión del partido, que es lo que tiene que decidir la Conmebol, creo que tenemos razón. Los que estuvimos ahí sabemos y vivimos que la responsabilidad primaria en todo lo que pasó le cabe a la hinchada de la U de Chile”.

También dijo que siente que es posible jugar el tiempo que resta. “Yo creo que es una alternativa posible y que de esa forma por lo menos queda la opción de seguir en lo deportivo”, estableció.

La opción de apelar ante Conmebol

Grindetti expuso que “ahora tenemos que calmar la ansiedad y esperar el fallo. Hay una instancia de apelación dentro de Conmebol y una al TAS. Hay que ver cómo sale el fallo y cómo vienen las fechas y los tiempos”.

Finalmente, dijo que Claudio Tapia, presidente de la AFA, está al tanto de todo. “A Chiqui Tapia le explicamos nuestros pensamientos y mostramos nuestra postura. Está al tanto, pero en estos días no lo vi por la vorágine de lo que pasó”, cerró.

