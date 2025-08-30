El capitán de Independiente, Rodrigo Rey, alzó la voz tras la barbarie ocurrida en el partido de vuelta por los octavos de final contra Universidad de Chile en donde el encuentro fue suspendido por incidentes entre las barras.

Este enfrentamiento, que en ese momento estaba empatado por la cuenta mínima, dejó un saldo de casi un veintenar de heridos y más de 100 detenidos.

Mientras que por el momento, la Conmebol sigue analizando la sanción que recibirán los clubes y además de revelar cómo continuará la llave en los cuartos de final frente a Alianza Lima.

Portero de Independiente habla de lo que sintió durante la barbarie con la U de Chile

El capitán de los Rojos conversó con los medios tras el último partido del equipo y señaló: “Lo que pasó en la Sudamericana fue triste, realmente muy triste lo que pasó”.

El partido de la U fue suspendido por incidentes. Javier Vergara/Photosport

Agregando que los jugadores pasaron por una situación complicada al ver lo que ocurría fuera de la cancha. “Tuvimos mucho miedo por nuestras familias. Vimos que cerca del córner estaban nuestros seres queridos. Son cosas que uno no quiere que pasen nunca. Cosas que no están buenas”.

“Tenemos que tener la mente puesta en lo futbolístico, en poder volver a la senda del triunfo. Pero queremos que todo esto que sucedió no pase nunca más. Ojalá que sea un llamado de atención para que no vuelva a suceder en una cancha de fútbol”.

Rey también se refirió al mal momento del equipo en el campeonato de clausura en donde va en el último lugar. “Teníamos que sumar de a tres. Queríamos eso. Cuanto más tardemos en ganar, más necesitados vamos a estar. Nuestra meta es estar entre los primeros ocho. Jugamos para eso y tenemos que lograrlo”