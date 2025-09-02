A la espera de la U o Independiente: Alianza Lima recupera a goleador para la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana entra en recta de definiciones ya que en septiembre se disputan los cuartos de final. El tema es que aún falta la resolución de Conmebol para conocer qué pasará entre Independiente y Universidad de Chile.

El partido de revancha disputado en el Estadio Libertadores de América fue cancelado el pasado 20 de agosto. Lo que aún sigue fresco en la memoria por la barbarie registrada en las galerías entre hinchas trasandinos agrediendo a los fanáticos azules que aún quedaban en el recinto.

Ante esto, se dio plazo para que ambos equipos entreguen sus descargos y ahora está semana se espera la resolución de Conmebol. Pero mientras esto ocurre, Alianza Lima, el rival de Independiente o la U, sigue su preparación.

Alianza Lima recupera a goleador

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito abre la llave el 18 de septiembre en Perú. Luego la revancha será el 25 del mismo mes en estadio a definir. Así las cosas, mientras aún se define esto, Gorosito podría tener prácticamente recuperado a uno de sus referentes en ataque.

Esto tiene relación con Paolo Guerrero quien sufrió molestias musculares en el partido de ida ante U Católica de Ecuador. Sin embargo, el ariete aprovechó el tiempo de recuperación y todo indica que estará disponible para la llave de cuartos de final.

“Sí, ahí vamos, recuperándonos”, recalcó el delantero este martes. Incluso el diario Líbero no descarta que sea titular en el próximo compromiso internacional de Alianza.

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol?

Este martes 2 de septiembre la Conmebol realizará una audiencia con representante de Independiente y Universidad de Chile. Cita que tiene como objetivo la última representación de descargos antes de definir el fallo final.

Según indican expertos en el caso, el resultado podría darse está semana. Incluso se especula que entre miércoles y viernes ya saldría la resolución. Lo que podría implicar desde la eliminación de ambos equipos (como lo más grave) hasta partidos sin público y cambios de localía.