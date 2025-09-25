Es tendencia:
Copa Libertadores

São Paulo vs. LDU Quito: Dónde y a qué hora ver a Tapia y Cornejo por Copa Libertadores

Conoce todos los detalles de este encuentro que animan en el Morumbí el São Paulo de Gonzalo Tapia y Liga de Fernando Cornejo.

Por Franco Abatte

Fernando Cornejo (centro de la imagen) busca dar la sorpresa ante el siempre poderoso São Paulo.
Este jueves se definen los últimos cupos de las semifinales de la Copa Libertadores. Uno de los duelos que tendrá acción esta jornada tiene a dos chilenos como protagonistas, nos referimos al encuentro que animan el São Paulo de Gonzalo Tapia y la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Fernando Cornejo.

Duelo a jugarse en el mítico estadio de Morumbí en Brasil y que tiene al conjunto del Ecuador como grandes favoritos tras el 2-0 conseguido como locales durante la pasada semana. Partidazo que ojo, ya tiene su transmisión confirmada y en RedGol te traemos todos los detalles del encuentro.

+ Disfruta increíbles promociones de Disney+ en todos sus planes suscribiéndote hasta el 27 de septiembre: plan estándar con anuncios a $2.990, plan estándar a $4.900 y plan premium a $6.900 por cuatro meses.

¿A qué hora juegan São Paulo vs. Liga de Quito por Copa Libertadores?

El partido entre São Paulo y LDU de Quito se juega este jueves 25 de septiembre a partir de las 19.00 horas de Chile en el estadio Morumbí.

Gonzalo Tapia y Sao Paulo buscan las semifinales de Liberadores ante LDU Quito de Fernando Cornejo. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING el partido entre São Paulo vs. Liga?

Lamentablemente, este partido no irá por TV abierta, y la única forma de ver el encuentro entre São Paulo vs. Liga de Quito será a través del canal de TV, ESPN Premium, en las siguientes señales, según tu cableoperador:

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)

¿Y online? Como ocurre habitualmente con los duelos que van por ESPN, el encuentro entre brasileños y ecuatorianos estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, exclusivo en su plan Premium.

Formaciones probables São Paulo vs. LDU Quito:

  • São Paulo: Rafael; Sabino, Robert Arboleda, Alan Franco, Emiliano Rigoni; Rodriguinho, Pablo Maia, Damián Bobadilla; Enzo Díaz, Ferreira, Luciano.
  • Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.
