Este jueves se definen los últimos cupos de las semifinales de la Copa Libertadores. Uno de los duelos que tendrá acción esta jornada tiene a dos chilenos como protagonistas, nos referimos al encuentro que animan el São Paulo de Gonzalo Tapia y la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Fernando Cornejo.

Duelo a jugarse en el mítico estadio de Morumbí en Brasil y que tiene al conjunto del Ecuador como grandes favoritos tras el 2-0 conseguido como locales durante la pasada semana. Partidazo que ojo, ya tiene su transmisión confirmada y en RedGol te traemos todos los detalles del encuentro.

¿A qué hora juegan São Paulo vs. Liga de Quito por Copa Libertadores?

El partido entre São Paulo y LDU de Quito se juega este jueves 25 de septiembre a partir de las 19.00 horas de Chile en el estadio Morumbí.

Gonzalo Tapia y Sao Paulo buscan las semifinales de Liberadores ante LDU Quito de Fernando Cornejo. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING el partido entre São Paulo vs. Liga?

Lamentablemente, este partido no irá por TV abierta, y la única forma de ver el encuentro entre São Paulo vs. Liga de Quito será a través del canal de TV, ESPN Premium, en las siguientes señales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Y online? Como ocurre habitualmente con los duelos que van por ESPN, el encuentro entre brasileños y ecuatorianos estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, exclusivo en su plan Premium.

Formaciones probables São Paulo vs. LDU Quito:

São Paulo: Rafael; Sabino, Robert Arboleda, Alan Franco, Emiliano Rigoni; Rodriguinho, Pablo Maia, Damián Bobadilla; Enzo Díaz, Ferreira, Luciano.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.

