El capitán del Cacique quiere festejar la clasificación a cuartos de final y el rival que venga "me da lo mismo, esto no se da siempre".

Esteban Pavez sabe que River Plate es uno de los posibles rivales de Colo Colo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Aunque para eso se dé, la Banda Sangre debe dejar en el camino a Talleres de Córdoba. En el juego de ida, sacó la ventaja mínima gracias a un gol de Paulo Díaz.

Pero para el capitán del Cacique hoy no es tiempo de pensar en la siguiente llave por el torneo de clubes más importante de América. Pavez conversó con ESPN y entregó sus sensaciones. “Muy contento, en lo personal feliz”, introdujo el Huesi en la zona mixta del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Me ha tocado muchas veces quedar eliminado en fase de grupos de la Libertadores. Tengo una sensación muy especial, es una alegría inmensa. Me he sacado la cresta para estar acá y ser capitán de Colo Colo”, manifestó el volante central, quien fue uno de los citados por Ricardo Gareca a la selección chilena para la Copa América 2024.

Pavez agregó que “a principios de año nos propusimos pelear la Copa Libertadores. Sonaba difícil y ya estamos en cuartos. Es una alegría inmensa para nosotros, la gente que nos vino a apoyar, la que está en Chile, todo el país está contento. Estoy muy ilusionado”.

El referente de los albos cree que la profundidad de la plantilla es clave para este desempeño. “Tenemos un gran plantel, dos jugadores por puesto. Eso es muy importante. Sabemos que el que está cansado puede entrar otro del mismo nivel o incluso mejor, puede ser. Eso es muy importante, en la semana las prácticas son a muerte”, expuso el jugador que pasó por Unión Temuco, San Marcos de Arica y Rangers de Talca antes de establecerse en primera división.

“Cualquiera puede jugar y el profe lo tiene claro. Llegó Mauricio Isla. Correa, está Arturo. Tenemos un gran plantel. Queremos pelear todo, pero tenemos que disfrutar, no se da siempre en el fútbol chileno”, manifestó Esteban Pavez, quien a seis minutos del final le dejó su lugar a Arturo Vidal.

Esteban Pavez no quiere elegir a River ni Talleres como escollo de Colo Colo

Esteban Pavez prefiere esperar a River o Talleres como siguiente rival de Colo Colo en la Libertadores. Cree que el plantel adiestrado por Almirón se ganó el derecho a festejar. De hecho, cuando el periodista Christopher Brandt le preguntó por cuál de los clubes argentinos prefiere, su respuesta fue muy contundente.

“La verdad no me importa mucho eso. Quiero tomarme una copa de vino, una cerveza y disfrutar. Esto no se da siempre, hay que disfrutar, después pensar en lo que viene por el Campeonato Nacional y la Libertadores”, apuntó el ex volante central de Athletico Paranaense de Brasil.

Otra imagen de Vidal y Pavez en el estadio Metropolitano. (Gabriel Aponte/Getty Images).

Añadió que “estamos haciendo bien la cosas, tenemos harto que antes no teníamos. Hemos ido sumando detalles para lograr objetivos. Tenemos nutrióloga, viajó un chef, un guardia antes para ver toda la logística. Es muy importante y antes no se hacía. Estamos siendo un club cada vez más profesional. Ojalá todos los equipos lo puedan hacer”.

