Coquimbo Unido disputará la Copa Libertadores, donde uno de sus rivales será Nacional. Estos se tomaron con alegría el ser rivales del equipo chileno en el torneo.

Los Piratas jugarán el torneo de clubes más importante de América luego de una notable campaña en 2025, donde de la mano de Esteban González lograron el título nacional por primera vez en su historia. Toda una ciudad está ilusionada con su participación internacional.

La confianza de Nacional

Coquimbo Unido integrará el Grupo B, con Nacional, Universitario y Deportes Tolima. Una zona compleja y que asoma como de rivales parejos. Pese a esto, el vicepresidente del club de Montevideo festejó el hecho de jugar ante los Piratas y los Cremas.

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“Yo pedí a Universitario y Coquimbo en el grupo, y se dio. No estamos en una situación de subestimar a nadie, pero si me pedías armar un grupo para jugar la copa, mejor que esto, difícil“, indicó Flavio Perchman a DSports Uruguay.

“Salvo Tolima, son dos viajes accesibles, porque Coquimbo juega en Santiago y Universitario en Lima. No nos tocó ningún brasileño, ningún argentino, algo que no pasaba hace mucho tiempo“, complementó. Los Piratas intentarán ejercer su localía en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo intentará hacer historia en la Copa Libertadores. Imagen: Photosport

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En el papel, Nacional es el equipo más fuerte del grupo. Son los campeones de Uruguay y han ganado la Copa Libertadores en tres ocasiones. Por esto, el propio Flavio Perchman le mete presión a su club para poder avanzar a octavos de final.

“Sería un gran fracaso no pasar de ronda. Tenemos todos los elementos para seguir en la Libertadores”, cerró el vicepresidente de el Bolso. Coquimbo debutará en la Copa enfrentando a Nacional como local el 7 de abril.