Esta semana se definen los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Colo Colo espera dejar en el camino a Junior de Barranquilla. Los albos tienen una ventaja de 1-0 y ya están en Colombia para jugar la revancha contra el Tiburón este martes 20 de agosto.

En caso de pasar, el rival de cuartos de final sería River Plate o Talleres. Los hinchas de Colo Colo no se quieren adelantar ni darse por clasificados todavía, pero miran de reojo la llave donde el Millonario tiene la ventaja. Y Davoo Xeneize, popular streamer argentino, opinó sobre eso.

“No les voy a mentir. Yo tengo años de ver la Copa Libertadores, la conozco mucho. Para mí no hay ninguna tipo de posibilidad de que Colo Colo elimine a River en unos supuestos cuartos de final. ¿Los que siguen al Cacique y al fútbol chileno, creen que hay chances?”, cuestionó en Kick.

“Para mí no tienen chance, pero si me dicen que hay chance, capaz que me ilusiono… Pero ya me imagino un baile de River en el Monumental. Un 3-0 asegurado, lo digo de verdad. ‘Si no roban, hay chance’. Es que ese es el tema, si está parejo van a robar, ellos son así”, sumó.

Colo Colo busca los cuartos de final de Copa Libertadores

Pero sin adelantarse. Antes de pensar en una ronda contra River Plate o Talleres, Colo Colo debe asegurar su propia clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Y qué necesita? Como obtuvo una ventaja de 1-0 en la ida, un empate o victoria lo clasifica a siguiente ronda.

En caso de acceder, los albos jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez desde 2018. En esa edición, superaron a Corinthians en los octavos de final y fueron eliminados por Palmeiras en la ronda de cuartos.

