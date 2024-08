El triunfo de Colo Colo ante Junior de Barranquilla, por la ida en octavos de final en Copa Libertadores, fue seguido en gran parte de Sudamérica, por ejemplo en Argentina, donde el popular streamer Davoo Xeneize reaccionó al encuentro y mostró su faceta como hincha albo.

Desde que inició una relación virtual con Arturo Vidal, a quien pudo entrevistar en sus transmisiones en vivo, que el trasandino se siente cercano al Cacique, y así lo mostró a la hora de ver el resumen del juego que se disputó en el Estadio Monumental.

Al respecto, Davoo le preguntó a sus seguidores chilenos qué le había pasado al King. “La realidad es que yo quiero que a Colo Colo le vaya bien por Arturo que es mi amigo. ¿Se lesionó? Qué cagada. Yo quiero que mi amigo juegue. ¿Se lesionó en el calentamiento? No, la puta madre“, expresó.

Al enterarse de lo que ocurrió previo al duelo con Junior, el streamer tomó su smartphone y le mandó mensaje directo a Vidal. “Hola Arturo, como andas, ¿todo bien crack? Acá Davoo, el streamer, estoy en directo y me enteré que no jugaste, te deseo una pronta recuperación y ojalá que puedas llegar a la vuelta y sabes que acá apoyamos a Colo Colo por vos“, afirmó.

Arturo Vidal se lesionó previo al duelo con Junior por Copa Libertadores (Photosport)

¿Qué más dijo Davoo Xeneize sobre Colo Colo?

En su espacio en la plataforma Kick, el argentino aprovechó de recordar una anécdota con el paraguayo Guillermo Paiva, de quien dijo que “me arrancó a seguir en Instagram cuando él jugaba en Olimpia, porque yo lo criticaba. Una vez ví un partido y dije que era malísimo, que erra todos los goles, al otro día me empezó a seguir”.

Pero a quien dedicó muchas palabras Davoo fue a Carlos Palacios, de quien partió señalando que “suena para Boca todos los días y no sé qué va a pasar”, para luego repasar el famoso video viral donde el jugador albo le dijo a una periodista “te pusiste nerviosa“.

Aunque no dudó en calificarlo de “fantasma”, al señalar que “se para como CR7, es crack pero tiene algunas cositas fantasmas. Ahora, si el chabón es figura, no le pueden decir nada, en estos partidos es que tiene que mostrarse”.

¿Se burló de la U el famoso streamer argentino?

Luego de ver el resumen del juego, fue muy sincero con los hinchas de Colo Colo y afirmó que “no creo que ganen la Copa Libertadores“, para luego preguntar “¿hay chances de que puedan eliminar al River de Gallardo? Para mi no, pero si ustedes dicen que sí, yo capaz me ilusiono, pero veo un baile, un 3-0 en contra”.

Pero si faltaba algo más para mostrar que Davoo Xeneize está más colocolizado que nunca, era burlarse del archirrival. Ocurrió mientras veía el resumen del juego, cuando se le ocurre decir “che, ¿y la U de Chile cuándo juega la Libertadores?“, con una risa socarrona.

