Colo Colo inicia este martes la llave de cuartos de final de Copa Libertadores. El Cacique recibe a River Plate con el objetivo de meterse entre los mejores equipos del continente. Un desafío de palabras mayores para el equipo de Jorge Almirón.

Por lo mismo un referente de los albos entregó un sincero consejo para el encuentro de esta noche. Es que Claudio Borghi en conversación con TyC Sports, aprovechó un dicho dieciochero para ejemplificar que Colo Colo tiene que salir enfocado en conquistar la gloria.

“Colo Colo tiene que salir a asegurar el chancho, eso es un modismo chileno y que en este caso significa ganar de local. Queda bien en el 18, donde se celebra mucho. Así vas con mayores armas a la revancha, que será en un estadio que va a estar lleno”, adelantó el Bichi.

El recuerdo del 91

Incluso Borghi hizo la comparación con el equipo de 1991 que logró ganar la Copa Libertadores y que se hizo fuerte como dueño de casa. Lo que podría repetirse esta jornada del 17 de septiembre.

“Colo Colo 91 aseguró sus series jugando de local y empatando de visita. No es normal tener dos resultados positivos como en la última llave”, expresó el Bichi.

“Ganar de local es fundamental, porque es muy difícil ante River, aunque no imposible. Es importante no perder los cabales, ser muy ordenadito porque River tiene cambios interesantes. Aguantar ese buen fútbol para cualquiera es difícil”, agregó el ex entrenador de la Roja y el Cacique a la señal transandina.