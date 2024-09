Arturo Vidal será la gran novedad de Colo Colo para el duelo por Copa Libertadores ante River Plate. El King vuelve tras varias semanas de inactividad para disputar los cuartos de final. Serie que empieza este martes en el Estadio Monumental.

Sin embargo, el Bicampeón de América genera gran incertidumbre por cómo llega ante los millonarios ya que no ha podido sumar minutos en cancha. Incluso la gran chance era el clásico con la UC, pero fue suspendido por falta de personal policial.

Lo que llama la atención en el entorno de River donde aseguran que podría ser una merma en el equipo de Jorge Almirón. Lo que desmintió un viejo conocido del ex jugador de Barcelona, Bayern Munich y Juventus.

“Dentro de la cancha es importante, tiene condiciones apostando al carácter, lo primero que aflora en su juego. Tiene recorrido. Ya no recupera tanto como antes, pero está en la pelea para ver quién es el mejor de la historia con Elías Figuera”, aseguró Claudio Borghi en contacto con la señal de TyC Sports.

“Contagia y empuja, cuando no lo tiene lo siente Colo Colo. El técnico dijo que ya está en condiciones de volver. Van a ver un jugador combativo, no es alguien que eludirá a cuatro o cinco, pero será importante en su esfuerzo. Será importante para él, pues no juega hace tiempo. Veremos cómo está del gemelo”, complementó el Bichi.

Arturo Vidal y sus redes sociales

Pero Borghi además se refirió a las últimas polémicas del King por sus intervenciones en redes sociales. Lo que ha generado fuertes cruces con periodistas como Manuel De Tezanos, quien justamente es colega del Bichi en TNT Sports.

“No me gusta referirme a algo que hace fuera de la cancha porque no soy quién, tiene una forma de ser bastante especial y expresa lo que siente sin medirse”, sentenció el ex entrenador que dirigió a Vidal en Colo Colo y la selección chilena.