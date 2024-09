Un partido de aquellos es el que se jugará este martes en el estadio Monumental, porque Colo Colo quiere dar el primer paso hacia las semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate.

Los albos se miden ante los Millonarios por la ida de los cuartos de final del certamen continental, instancia a la que el equipo chileno no está acostumbrado, porque la última vez que la disputó fue en 2018.

Una de las novedades que tendrá el equipo de Jorge Almirón contra la Banda Sangre será la presencia de Arturo Vidal, quien superó sus problemas musculares y será titular en Colo Colo.

Guarello arenga a Vidal para el cruce entre Colo Colo y River

Muchos dicen que uno de los entrenadores que mejores arengas daba a sus jugadores es Nelson Acosta, a quien imitó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong, porque aleonó a Arturo Vidal para el duelo con River Plate.

El periodista le pidió compromiso al King y avisó que para esta clase de partidos regreso a Colo Colo.

Arturo Vidal será titular en Colo Colo ante River.

“Vidal va a andar con unas ganas, pero Vidal no te hagas echar, no te vuelvas loco Vidal, aporta la tuyo, no te pases de rosca, no te lesiones, este es el partido”, dijo el comunicador.

“Si a Vidal lo trajeron para algo este año, es para jugar esta llave. Después si avanza Colo Colo es otra historia, vino para jugar esta serie, esta es la tuya compadre, acá tiene que mostrar toda tu historia, tus títulos, tu jerarquía, tu capacidad de enfrentarte a cualquiera, tu cuero de chancho, este es el partido para Vidal”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs River Plate por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre Colo Colo y River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 17 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el estadio Monumental de Santiago.

