Cinco ex jugadores de Colo Colo le manifestaron a Redgol las posibilidades que le ven al equipo de Almirón de darle el primer golpe a River en Copa Libertadores.

Colo Colo enfrenta a River Plate esta noche en el estadio Monumental. Un partido que a priori podría estar a favor de los argentinos por venir plagados de figuras, pero ex jugadores del Cacique confían mucho en los albos.

El mejor ejemplo de ello es Leonel Herrera padre, quien no deja espacio a la duda para el triunfo del Cacique. “Yo veo un porcentaje 100% a favor de Colo Colo“, señala a Redgol.

“Le tengo una fe enorme. Ni dudarlo. Me da confianza que Colo Colo va a ganar porque recién se está armando River, no es el de hace cuatro años. Ha bajado su rendimiento. Está la gran posibilidad de ganarle y, aunque no será fácil, ojalá holgadamente”, sostiene.

Luego empiezan los comentarios optimistas, pero más mesurados. “Veo un 60-40% para Colo Colo. River no es el mismo del antiguo Marcelo Gallardo. Ha bajado mucho, tiene hartos empates y el plus de Colo Colo es que Almirón lo conoce perfectamente”, indica Alejandro Hisis.

Colo Colo enfrentó a River el 2022 en Copa Libertadores

Colo Colo debe sacar ventaja de local

Lo mismo señala Gabriel Mendoza, campeón en la Libertadores del 91. “Va a estar peleada, veo el partido un 60%-40% a favor de Colo Colo. Y es porque de local le cuesta más desarrollar su juego que de visita. Se siente más presionado, no se ve el equipo suelto. Va a estar complicada la cosa, pero como en River estará aún más peleado, hay que sacar ventaja acá”.

“Estoy con Colo Colo en esta instancia. Me la juego a favor con un 60%-40%. Aunque River sea un grande de Sudamérica no anda bien y no creo que sea más que Colo Colo”, señala José Luis “Pelé” Álvarez.

El que encuentra más parejo el duelo es Jorge Contreras, campeón el 93 con Colo Colo. “Está 50% y 50%. Estamos con el famoso temita de cómo se comporta el chileno con el argentino. En ese sentido ellos son más listos, pero con el 50% Colo Colo lo puede ganar”, dijo.

“Debería ser muy igualado. Espero que siendo local que se haga notar el jugador 12, eso debe ayudar al rendimiento de Colo Colo”, cerró el Coke.