La Roja tuvo un amargo debut en la Copa América 2024, donde no pudo moverse del empate contra Perú. La baja actuación de Alexis Sánchez y lo poco que pudo hacer Darío Osorio, pese a las expectativas, fueron algunos de los puntos que marcaron el triste estreno nacional.

Distintas exfiguras de la Roja hablaron sobre eso con RedGol, apuntando a la posición que asume el Niño Maravilla en la cancha y, por otro lado, la presión que pudo haber sentido el joven jugador del Midtjylland.

Los históricos se enojan con el desorden de Alexis Sánchez

Jorge Garcés apuntó que “a Alexis hay que sacarle la número 10 y entregarle la número 7, que es donde él fue figura mundial. No sé si el número de la camiseta lo hace retroceder, o a lo mejor la incapacidad para alimentar a los delanteros que tenemos, pero yo lo prefiero arriba”.

Coca Mendoza tuvo una opinión similar. “Vi muy confundido a Alexis, porque siempre cuando quiere hacer más, se equivoca. No le sale nada y se empieza a enojar con él mismo y eso lo llevó incluso a tener una amarilla estúpida”, criticó.

Alexis tuvo un amargo partido ante Perú: se perdió la más clara y peleó con sus compañeros | Photosport

“Bajo Alexis Sánchez, al extremo de que se comió una tarjeta amarilla por esas cosas propias del jugador, que cuando sabe que la cosa no la está haciendo bien, quiere llamar la atención con otra cosa innecesaria. Torpe, muy torpe”, disparó, por su parte, Óscar Wirth.

“Alexis no se concentró en el partido. Quiso hacerlas todas y no resultó nada. Y él se ofuscó, se alejó todo, se salió y no estuvo concentrado”, apuntó Héctor Pinto. “Malísimo Alexis, porque tuvo poca participación. Había momentos en que nos preguntamos si estaba o no”, dijo René Valenzuela.

“Muy frío lo de Darío Osorio”

Las exfiguras de la Roja fueron menos duros con Darío Osorio, quien ingresó a los 46′ para reemplazar a Diego Valdés y poco apareció. Jorge Garcés reconoció que “no entró nunca al partido”, pero defendió que quizás se le atribuye mucha responsabilidad. “Hace un año era casi inexistente”, explicó.

“Entonces yo creo que, después de un año de que no existía prácticamente para la selección, entregarle y endosarle la responsabilidad de que solucione o que sea solución para nuestra selección, no me parece justo ni para él ni para el medio”, reflexionó.

Darío Osorio jugó todo el segundo tiempo, pero no pudo destacar | Photosport

“Yo creo que le metieron tantas fichas a Darío Osorio, que no sé si se sintió presionado, digamos, con lo que tenía que hacer, que en realidad no aportó nada”, sumó Wirth. “Se notó la falta de minutaje, de fútbol y se notó un poco nerviosismo también en ciertas jugadas y balones”, agregó Coca Mendoza.

Otros sí fueron más intransigentes con el futbolista del Midtjylland. “Mal Osorio, muy perdido. La verdad es que no lo vi aparecer. No estuvo. Muy mal”, señaló Alejandro Hisis. “Muy frío lo de Osorio. No estaba comprometido. No digo que no tenga condiciones, pero ante Perú fue horrible”, sumó Yeyo Inostroza. “Se equivocó mucho con la pelota, en pases simples. No entró nunca en la idea del juego”, condenó Jorge Aravena.

