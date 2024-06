Diversas ex figuras de la selección chilena dejaron en claro que ambos emblemas de la generación dorada hicieron falta en el debut por la Copa América. Aunque ojo, también hay otro lote que no tiene problemas en que todavía estén lejos del equipo de Gareca.

El triste debut de la selección chilena en esta Copa América 2024 ya quedó en el pasado. La Roja de Ricardo Gareca apenas pudo empatar sin goles ante Perú, en lo que fue un aterrizaje forzoso tras las buenas presentaciones del equipo del Tigre en los amistoso previos.

A la hora de comentar el partido, diversas ex figuras de la selección dejaron en claro que, a pesar de todos, jugadores como Arturo Vidal y Gary Medel hicieron en suelo estadounidense.

Jorge Garcés por ejemplo declaró a RedGol que “eché de menos a Vidal. Cuando no se puede ganar con fútbol, se gana con otras cosas, nosotros lo sabemos, y Arturo impregna eso. Hubiese entrado él en el segundo tiempo, por ejemplo, en este partido, yo creo que hubiésemos estado mucho más cerca del área peruana y con mucha más claridad”.

En esa misma línea está Gabriel Mendoza, quien declaró que “Arturo te entrega otra cosa que en el medio, cuando no le sale, te mete y no pierde ningún balón. Cuando va al cabezazo te las gana toda y cuando hay que meter en el mediocampo, lo hace”.

“Yo creo que debieron estar, son jugadores de categoría. Hasta el rival les tiene miedo y habían preguntado por qué no están. Te ven a Vidal y se asusta. Por lo menos se preocupan”, aseguró por su parte René Valenzuela.

“Arturo Vidal y Gary Medel son los que guapean. O sea, faltaron. Te ponen carácter. Tú sabes que hace falta de repente ese tipo de jugadores que aparecen en el momento menos indicado y te hacen un gol de la nada, por huevos nomás, ¿no?”, declaró también Alejando Hisis.

Ojo que no todos los extrañaron

Pese a este apoyo, hay otro grupo que sigue viendo con buenos ojos que ambos jugadores estén fuera de la nómina de Ricardo Gareca.

Arturo Vidal y Gary Medel verán por TV a la selección chilena en esta Copa América 2024. | Foto: Photosport.

Jorge Aravena por ejemplo opinó que “no, en absoluto extrañé a Arturo Vidal. Déjenlo tranquilito en Colo Colo. Que entré tranquilito no más allá”.

“No, no, no, eché de menos el buen fútbol que tuvieron contra Paraguay. Y eso es de todos, no es de uno solo, no depende de jugadores como Arturo Vidal o Gary Medel”, agregó Oscar Wirth.

Por úlitmo, Yeyo Inostroza lanzó que “definitivamente no. Ambos jugadores ya fueron en la selección y su presencia en esta Copa América nadie la discute”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena en la Copa América 2024?

El próximo encuentro de la Roja será ante Argentina el martes 25 de junio a partir de las 21:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. La albiceleste viene de ganarle por 2-0 a Canadá en su debut por el torneo.

