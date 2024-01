"Zamorano no cobró un solo peso por jugar en Colo Colo": Ex síndico repasa a Vidal

Este jueves 1 de febrero, se esperan poco más de 35 mil personas en el Estadio Monumental para la presentación de Arturo Vidal como refuerzo de Colo Colo; en ese mismo escenario, pero en otro contexto histórico, Iván Zamorano llegaba al Cacique hace 21 años.

A diferencia de lo que ocurre con el King, quien percibirá por la presente temporada un salario anual de US$1 millón de dólares; Bam Bam llegó en una situación muy especial del club, y de su carrera, pues cumplía el sueño de su fallecido padre.

Quien recibió a Zamorano en Colo Colo, a finales del 2002, fue Juan Carlos Saffie, designado por la Justicia como síndico de quiebras del club, que en diálogo con La Tercera, recordó ese momento, y de paso, repasó a Vidal por cómo se dio su llegada al club.

“Se le hizo contrato por el sueldo mínimo, pero nunca lo recibió; él me dijo claramente que no estaba dispuesto cobrarle al club al que tanto quería. No cobró un peso por jugar en Colo Colo“, aseguró el personero al matutino.

En esa línea, Saffie agrega que “me impresiona que cueste creer que alguien haga un gesto así. Si a Colo Colo le hubiese ido mal, yo tampoco le habría cobrado. Él no quiso cobrar ni siquiera los excedentes. Nada”.

¿Cómo fue el paso de Zamorano por Colo Colo?

El goleador llega al Cacique luego de ser campeón con el América de México, y si bien su vínculo era por todo el 2003, apenas pudo jugar 18 encuentros, donde dejó su huella con ocho anotaciones, y un incidente que puso punto final a su carrera.

En la final vuelta del Torneo de Apertura, el 6 de julio, Colo Colo perdió en Calama por 0-4 ante Cobreloa, y Zamorano recibió la tarjeta roja tras una agresión al árbitro Carlos Chandía, acción por la cual recibió una suspensión de 16 juegos.

