Uno de los jugadores sudamericanos que más noticia ha hecho en los últimos meses es Yeferson Soteldo, porque era el líder futbolístico de Santos en 2023, elenco que bajó por primera vez de categoría en Brasil.

Pero el ex Universidad de Chile no jugó en la B, porque no dudó en cambiarse de equipo tras el papelón del Peixe, y recaló en Gremio, elenco que disputará la Copa Libertadores de América en 2024.

Sin embargo, en la prensa brasileña dan cuenta que la figura de la selección venezolana puede dejar atrás al cuadro de Porto Alegre, para recalar en River Plate.

Soteldo por Echeverri

El cuadro Millonario está compitiendo en la Copa de la Liga Argentina, y pronto participará en la Copa Libertadores, donde es uno de los máximos aspirantes al título, y tiene la idea de terminar con el predominio brasileño.

Además, River tiene una caja importante, y buscan al reemplazante de Claudio Echeverri, quien tras no renovar su vínculo firmó en Manchester City.

La idea del presidente del cuadro donde milita el chileno Paulo Díaz es dar un golpe al mercado y fichar a Yeferson Soteldo, quien actualmente está a préstamo en Gremio, pero su pase pertenece a Santos, cuadro que fichó al llanero hasta el 30 de junio de 2027.

“A pesar que llegó recientemente a Gremio, Soteldo fue ofrecido a River, por lo que Jorge Brito analiza si hará o no el esfuerzo económico para que sea el sucesor de Claudio Echeverri en el plantel de Martín Demichelis”, agrega el medio El Crack Deportivo, acerca de la transferencia.

No es la primera vez en la que River pone su mirada en Soteldo, porque cuando estaba Marcelo Gallardo sonó en la tienda Millonaria, pero finalmente decidieron contratar al colombiano Juan Fernando Quintero.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también enGoogle News.