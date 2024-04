Tras su salida de la cancha, el King se puso a dirigir el equipo junto a Pablo Manusovich, ante la ausencia de Jorge Almirón. Una actitud que no gustó en la familia alba.

Vidal se "estrena" como DT en Colo Colo y recibe críticas: "Toma un rol que no le pertenece"

Figura dentro y fuera de la cancha. Arturo Vidal fue clave para que Colo Colo consiguiera el triunfo como visita ante Universidad Católica, en Santa Laura. No sólo lo fue por su primer gol en el regreso a Chile. También lo hizo en su “estreno” como entrenador.

Es que tras su salida de la cancha en el minuto 52 por Carlos Palacios, el volante se puso el peto naranja de suplente y de inmediato se puso al lado del ayudante técnico Pablo Manusovich, quien asumió la dirección técnica tras la suspensión de Jorge Almirón.

Durante el grueso del segundo tiempo, Vidal se dedicó a dar instrucciones a sus compañeros, sobretodo en los momentos más complejos para Colo Colo, cuando la UC fue desesperada en busca de un empate que finalmente no logró. Una actitud que nos hace recordar su deseo cuando se retire del fútbol.

Actualmente, el King posee el título de “Entrenador de fútbol formativo, iniciador y monitor“. De todas formas, su deseo es mayor. “Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección”, dijo en 2022 a PrensaFútbol.

En Colo Colo ya critican “estreno” de Vidal como DT

Una actitud del mediocampista nacional que no cayó bien en la familia alba. Es el caso del ex goleador Carlos Gustavo De Luca, que en diálogo con RedGol fue enfático en afirmar que el futbolista debe respetar los rangos y la labor del cuerpo técnico de Almirón.

“No está bueno que tome un rol que no le pertenece. Es jugador, tendría que estar sentado en el banco tranquilamente. Y bueno, porque así demuestra que tiene más peso que lo que están dirigiendo y eso no está bien“, afirmó el otrora delantero.

En esa línea, De Luca agrega que “si después, cuando no haya técnicos, y quiere ser técnico, bueno. Si Colo -Colo decide que sea el técnico es una cosa, pero hoy como jugador que tome un rol que no le corresponde, está mal“.

¿Cuáles son los números del King en 2024?

A pesar de que estuvo al margen durante algunos duelos por lesiones de diversa consideración, Arturo Vidal marca la diferencia de Colo Colo. En el Torneo Nacional y Copa Libertadores, suma un total de 794 minutos en 10 juegos, con dos goles y cuatro tarjetas amarillas.

