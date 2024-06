La remodelación del estadio Monumental es un tema que está latente en Colo Colo. Sin embargo, para Arturo Vidal no debe ser un asunto tan prioritario como la búsqueda de refuerzos.

Así lo dejó claro en la conferencia de prensa que realizó en Macul. Si bien manifestó que “sería maravilloso que renovaran el Monumental”, de inmediato aseguró que no debe ser el gran foco del club.

“Pero también lo sería que fortalezcan al equipo, que es lo más importante. Cuando el equipo anda bien, las otras cosas llegan solas”, señaló el King sobre la gran pega que deben hacer los dirigentes.

Arturo Vidal quiere un plantel fuerte en Colo Colo

El regreso de Harold a Colo Colo

Arturo Vidal conoce bien a Harold Mayne-Nicholls, pues fue el presidente de la ANFP durante el período en que Marcelo Bielsa estaba al mando de la selección chilena.

Ahora el dirigente llegará a ver la remodelación del estadio de Colo Colo, algo de lo que habló Arturo Vidal. “Cuando lo conocí no estaba metido mucho en estas cosas. Si lo traen ojalá sea para cosas buenas, ojalá sea así”, indicó.

De todas formas no quiso ahondar mucho. “Pero esos temas no van conmigo ni con el equipo, estamos enfocados en otras cosas. Si la gente encargada del club cree que Harold es el indicado, tendremos que apoyarlo”, contó.

Finalmente el King sentenció que “más allá no me gusta opinar porque no es lo mío. Opino de fútbol, del juego y de los partidos”.