Tras formalización por choque: La drástica decisión de Leandro Hernández

El delantero de 21 años de Colo Colo fue el gran ausente en la celebración del título ante Ñublense. Su caso está en investigación por 120 días.

Colo Colo se consagró como nuevo campeón del fútbol chileno. El equipo dirigido por Fernando Ortiz superó por 2-1 a Ñublense y conquistó la estrella 35.

Con los goles de Arturo Vidal y Marcos Bolados, el Popular sumó un nuevo triunfo en el Estadio Nelson Oyarzún y se alzó como el nuevo monarca, cuando aún faltan tres fechas por disputarse.

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Lo que fue celebrado por todo el plantel y cuerpo técnico de Colo Colo. Es que hasta los jugadores que estaban fuera por lesión o suspensión, llegaron hasta Chillán para festejar una nueva vuelta olímpica.

Sin embargo, la celebración no fue completa ya que el único ausente fue Leandro Hernández. El delantero protagonizó un grave choque en la comuna de Providencia y fue formalizado a la misma hora del partido ante Ñublense.

La drástica decisión de Leandro Hernández

Leandro Hernández protagonizó un choque vehicular al pasarse una luz roja en la comuna de Providencia. El hecho se registró en la intersección de avenida Los Leones con calle Pocuro a eso de las 5:00 horas.

El “Chino” que se recupera de un esguince, registró 1,2 grados de alcohol en la sangre. Además impactó a otro vehículo, donde el conductor tuvo que ser trasladado de urgencia para recibir asistencia médica. La guinda de la torta fue que estaba acompañado por otra mujer que no era su pareja y la funa cayó de inmediato en redes. Por lo que hizo cartón completo en una noche para el olvido.

Hernández quedó detenido y a eso de las 16:00 horas fue formalizado. Las medidas cautelares contemplaron arraigo nacional, firma mensual y retención de su licencia de conducir. Además el plazo de la investigación es de 120 días.

Ante esto, y el acoso en redes sociales, es que Leandro Hernández decidió dar de baja su cuenta en Instagram. Lo que significó la primera medida drástica del jugador, luego de 24 horas que difícilmente podrá olvidar. Es que el jugador pasó a ser tendencia y uno de los temas más comentados ya que empañó la celebración de la 35.

Desde Colo Colo recalcaron que apoyarán al jugador y se sumarán a la investigación del caso. “Es un joven que no tiene que vivir este tipo de situaciones, pero sí tiene que ser consciente a la hora de saber que ya no es el joven de fuerzas básicas”, complementó Fernando Ortiz por lo ocurrido. Por lo que ahora es una incógnita si reaparece este lunes en la celebración que se realizará en el Monumental.