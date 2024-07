Un duro mazazo recibe Colo Colo: Brayan Cortés recibió tres fechas de sanción por la expulsión en el último partido ante Unión Española. Jorge Almirón pierde a una de sus piezas fundamentales de cara a un mes que será clave para las pretensiones de los albos.

El seleccionado nacional vio la roja por la agresión que realizó contra Sebastián Leyton. Lo que fue lapidario por el árbitro Diego Flores en su informe: “Golpea con su puño en el rostro de su adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego”.

Pese a que aparecieron nuevas imágenes en TNT Sports, el argumento del pito central fue decidir en el Tribunal de Disciplina que este miércoles entregó su veredicto. Tras varias horas de sesión, se confirmó que Cortés será sancionado con tres fechas. Esto implica que se pierde los partidos contra O’Higgins, Huachipato y contra Universidad de Chile en el próximo Superclásico de agosto.

“El abogado de Colo Colo hizo una buena defensa pero Cortés no compadeció ya que no estaba en Santiago”, agregó Exequiel Segall sobre la sanción al portero y que no pudo disminuir por su ausencia.

¿Puede apelar Colo Colo?

Segall recalcó que el castigo a Cortés pudo ser peor ya que hubo tres integrantes del Tribunal que solicitaron cuatro fechas de sanción. Sin embargo, esto no se concretó.

Ahora el tema que se consultó en el Cacique es sobre una posible apelación al castigo. Lo que fue lapidario desde la ANFP. “Solo son apelables desde cuatro partidos en adelante“, por lo que Brayan Cortés recién podría volver contra Coquimbo Unido el 18 de agosto en duelo válido por el torneo local y que se disputará en el Estadio Monumental.