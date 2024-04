Blanco y Negro aprovechó los festejos por el cumpleaños 99 para adelantar lo que será el centenario. Ceremonia en la que Alfredo Stohwing confirmó que se realizará la remodelación del estadio Monumental.

La obra tendrá un presupuesto de 100 millones de dólares y se realizará entre finales del 2025 y 2026. Lo que implicará una renovación de palabras mayores en la casa de Colo Colo.

Sin embargo, este anuncio no cayó bien para todos entre los albos. Así al menos lo deslizó Aníbal Mosa, quien puso en duda la propuesta de un sector de ByN.

“Lo que presentaron no es un proyecto. Es una carta Gantt, una especificación de un modo de trabajo que se podría llevar hacia adelante. No hay un proyecto todavía, porque no hay una maqueta, no hay un presupuesto (…) Es una falta de respeto a la institución, estos temas tan importantes no se pueden tratar de la noche a la mañana”, lanzó el directivo que busca ser presidente nuevamente de la concesionaria.

El enojo de Mosa

Pero para dejar en claro su postura citó hasta el mismo Bombo Fica para ejemplificar que lo presentado por Stohwing solo es una maniobra política de cara a las elecciones que se registrarán en abril.

“Tuvieron 12 meses para poder entregarnos al directorio ciertas pautas de avance y trabajo que se habría puesto en marcha con el coordinador. Presentarlo un día antes de que estamos celebrando los 99 años y a una semana de una junta me parece un poco sospechoso, dijera Bombo Fica“, lamentó.

Cabe consignar que Mosa además confirmó que ya hay un candidato para el naming right y sería Coca Cola. Por lo que esto podría ser clave para juntar los fondos para el proyecto de remodelación.