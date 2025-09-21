Cuando estaba armándose para el año de su centenario, en Colo Colo aparecieron varios nombres que finalmente quedaron en rumores. Como es habitual, distintas carpetas llegaron a las oficinas del Cacique y así como hubo refuerzos, otros se quedaron con las ganas de vestir de blanco.

Uno de ellos ahora más que nunca se debe estar arrepintiendo de no haber acercado posturas con el Eterno Campeón. Y es que según se conoció en las últimas horas, un verdadero drama lo afecta en sus tierras.

El delantero, que terminó descartado y el Cacique lo cambiara por Salomón Rodríguez, fue víctima de amenazas de parte de los hinchas de su actual club. Una situación que su esposa denunció y que también afectó a uno de sus compañeros.

Derlis González, de interesar en Colo Colo a ser amenazado de muerte por hinchas

Después de haber sonado en Colo Colo, Derlis González vive un tremendo drama en Paraguay. El delantero atraviesa un complejo presente con Olimpia, que está en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su país, lo que llevó a amenazas de los hinchas.

Este fue uno de los rayados que apareció en la casa de Derlis González, jugador que sonó en Colo Colo para esta temporada. Foto: Instagram.

Su pareja, Karimi Chávez, denunció en su cuenta de Instagram rayados en las paredes de su casa. “Ganen o plomo” dice uno de los mensajes que compartió y por el que realizó una enorme reflexión.

“Esto ya cruza los límites, nosotros no tenemos la culpa de lo que pasa en la cancha, los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre. ¿Qué jugador no quiere ganar?“, comenzó señalando.

En esa misma línea, la pareja de Derlis González apuntó directo contra quienes amenazaron a su marido. “¿Ahora son tan perfectos que no pueden perdonar una mala temporada? Hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto, venir a molestar a nuestra casa, siendo que hay niños y gente que no tienen la culpa. Ya es demasiado para nosotros y para cualquiera“.

Eso sí, el delantero no fue el único de los integrantes del plantel de Olimpia que recibieron este tipo de amenazas. Richard Ortíz fue otro de los afectados de la misma forma, con mensajes pidiendo su salida. “Ándate de Olimpia, carajo” y “Mercenario” fueron parte de lo que compartieron en redes sociales.

Derlis González de seguro debe estar pensando en por qué no aceptó otras ofertas como la de Colo Colo. El Cacique se salvó de traer a un cuestionado, aunque eligió a otro como Salomón Rodríguez que ha estado incluso peor en cuanto a rendimiento.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Derlis González arregla su drama, Colo Colo trabaja con la mira puesta en su partido pendiente en la Liga de Primera. El Cacique recibirá a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

