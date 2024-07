Uno de los que ha instalado la polémica en Colo Colo es Carlos Palacios. El volante del Cacique es uno de los que pretende salir en este mercado de pases y su disposición abierta a irse ha causado molestia en el entorno albo.

Es que lo de la Joya es particular. No solamente por las abiertas ganas de emigrar, sino también porque ha sido buscado en dos oportunidades por Boca Juniors, algo que no es normal.

Pese a ello, el humo del mercado de pases sigue asegurando que Palacios se irá a Buenos Aires. Su salida parecía inminente y ya se empezaba a hablar de su reemplazo. Algo pasó hoy, que puede, por lo bajo, dilatar su partida.

¿Se irá pronto Carlos Palacios a Boca Juniors?

Si hubiera que responder esa pregunta rápidamente, todo haría pensar en un “no”. Es que Boca Juniors sigue con el interés intacto por Carlos Palacios, pero su llegada al Xeneize tendrá que ser aplazada.

Eso aseguró, por lo menos, el periodista de TyC Sports, Leandro Aguilera. El especializado en la cobertura de Boca Juniors aseguró que el club no traerá pronto a Palacios y que el Xeneize se quedará con las cuatro contrataciones con las que cuenta (Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez).

“El viernes Boca tiene que presentar la lista de buena fe para disputar los partidos de Copa Sudamericana (ante Independiente del Valle). Por eso, Boca no va a contratar a nadie más hasta después del repechaje”, señaló el periodista.

Esto quiere decir que recién después del 24 de agosto, fecha de la vuelta ante Independiente del Valle, los Xeneizes volverán al ruedo de las ofertas. Hasta ese entonces, no tendremos a Carlos Palacios en Buenos Aires.