Colo Colo sigue en búsqueda de un nuevo portero para reemplazar el lugar que dejará Brayan Cortés. El golero iquiqueño ya indicó que no seguirá en el Cacique y a final de año dejará oficialmente el club para emigrar al extranjero.

Ante esto, en ByN se ponen a mirar el mercado en busca de un reemplazante del nivel de Cortés. En el panorama asomaron nombres como Matías Dituro y Keylor Navas. Pero la concesionaria decidió apostar por un viejo conocido como Claudio Bravo.

El Bicampeón de América con la Roja se retiró a mitad de año, y ya lleva varios meses alejado del fútbol. Sin embargo, reúne todo el respaldo para asumir bajo los tres palos y en el año del centenario.

Incluso se reveló que Jorge Almirón lo prefiere por sobre otros candidatos como Matías Dituro. Lo que implica que todas las energías están reunidas para el regreso de Bravo.

¿Qué preocupa del retorno de Claudio Bravo?

Ante set panorama, Rodrigo Goldberg en Radio Cooperativa apuntó a un dato clave y que puede generar todavía repercusión. “Es verdad que no ha dicho que no a la opción de Colo Colo. Pero, ¿estará entrenando?, ¿tendrá esa ilusión de estar jugando o entrenando?”, abrió el debate el Polaco.

Bravo responderá esta semana a la oferta de Colo Colo (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

Luego el ex Universidad de Chile entre otros, profundizó en sus dichos y sacó a flote un escenario que sufren los jugadores cuando piensan en el retiro. “Retomar ese alto rendimiento necesita tiempo. No es fácil y regresar a ese físico. Hay un cansancio mental importante. Varios ex jugadores reconocen que las pretemporadas son el punto culmine para retirarse”, expresó.

Cabe consignar que desde el espacio deportivo recalcaron que el miércoles el portero dará su respuesta definitiva al ofrecimiento de Colo Colo.