Colo Colo parece abrirse camino al fichaje de Claudio Bravo. Aunque lentamente. Todo surgió por la necesidad imperiosa de encontrarle un reemplazante a Brayan Cortés, quien terminará su contrato con la institución. Por eso, el legendario capitán de la Roja bicampeona de América tomó fuerza.

Y recibió la venia de otro monarca continental, aunque fue uno con el Cacique en la Copa Libertadores de 1991. Se trata de Gabriel Mendoza, quien atendió el llamado de RedGol para analizar esta posibilidad. El Coca quiere sí o sí la contratación de Bravo.

“Las señales se han dado por todos lados. Ya están. Y cuando uno no las acata es porque quieres hacerte el leso no más. Nada más. Todos queremos que llegue Claudio, no hay más”, expuso Mendoza en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Claudio Bravo en la Copa América 2024. (Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport).

Prosiguió con su petición a la directiva de Blanco y Negro. “Si no le hacen caso a las señales es porque en realidad Colo Colo no quiere sacar a Claudio del retiro. Simplemente es eso”, fue la duda que sembró el Coca Mendoza en torno a esta opción.

Coca Mendoza apura a Colo Colo con el fichaje de Bravo: “Me tiene con incertidumbre”

Para Gabriel Mendoza, Colo Colo sí o sí tiene que cerrar el fichaje de Claudio Bravo, quien colgó los guantes al cabo de la participación en la Copa América 2024. “Deberían haber conversado con él hace rato”, manifestó el icónico carrilero derecho que llegó a los albos desde O’Higgins.

“Cuando Brayan no aceptó la oferta debieron hablar. No sé qué realmente espera Colo Colo, me tiene con incertidumbre. Si no lo quieren realmente que digan sí o no”, sentenció Mendoza, quien ya dejó a su preferido para tomar el testimonio de Cortés en los albos.

Por el momento, el plantel dirigido por Jorge Almirón cuenta con Fernando de Paul como portero estelar. Y detrás del Tuto aparece Eduardo Villanueva, quien tuvo una destacada participación en la tanda de penales que coronó a Colo Colo en el Torneo de Proyección. Otro que pelea por aquel lugar es Martín Ballesteros, quien regresó de su préstamo en Unión Española, pero apunta a otra cesión.

Una de las grandes tapadas de Claudio Bravo en Colo Colo. (OSCAR TORRES/PHOTOSPORT).

Un campeón de América quiere al legendario capitán de la Roja en la portería del Monumental. El tiempo dirá si Claudio Bravo aparece nuevamente en Pedrero para ser el guardián en el centenario del club.