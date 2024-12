Claudio Bravo volvió a hablar de Colo Colo en medio ce los rumores de una posible vuelta desde el retiro para reforzar el arco del Cacique de cara a la temporada 2025. Fue en entrevista con Marcelo Ramírez en el programa El Legado, que realiza el mismo Rambo.

Consultado por lo que significa Colo Colo para su corazón y la cabeza, el bicampeón de América con la selección chilena se emocionó hasta la médula.

“Vida, para mí Colo Colo es vida. Todo lo que tengo y he construído ha nacido desde ahí. Si no hubiese llegado a Colo Colo no hubiese tenido la posibilidad de construir esta vida, por ejemplo”, dijo Bravo en un adelanto del nuevo capítulo de El Legado.

El meta que quiere el Cacique como refuerzo añadió que “si hubiese ido a otro club no sé si hubiese podido debutar. Fue una situación que marcó un antes y un después. Viviste también eso del club en la quiebra y que siendo cabros chicos escuchábamos conversaciones en las que decían que no podían pagar”.

Colo Colo quiere sacar a Bravo del retiro como refuerzo

Bravo sentenció que “ahora entiendo eso y es lo jodido, porque el club estaba en quiebra. Me tocó estar en esas reuniones, escondido en un casillero y con frío”.

Claudio Bravo califica a Colo Colo como su vida, cuando el Cacique aún lo quiere como refuerzo pese a estar retirado.

Cabe recordar que Colo Colo busca arquero tras la salida de Brayan Cortés, quien no renovó contrato convencido de que es el momento de dar el salto al extranjero. Fue el mismo Aníbal Mosa quien puso el nombre de Bravo y la idea de sacarlo del retiro.

Sin embargo, el ex 1 de la generación dorada de La Roja ha asegurado que no extraña al futbol, e incluso ha trascendido que la presencia de Arturo Vidal en el camarín albo es un impedimento para el arribo de Bravo.

Con las nuevas declaraciones de Bravo queda una ventana abierta, y una nueva opción de Colo Colo para sentarse a hablar con el meta para convencerlo de que se reencuentre con el Cacique, con su vida.