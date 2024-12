El libro de fichaje del fútbol chileno está abierto y en la página de Colo Colo todavía no se escribe ni un nombre, de cara a la temporada 2025 del Campeonato Nacional.

Como es tradicional, la burocracia se hace presente en el cuadro albo, que este jueves vive un día clave, por la reunión de la Comisión Fútbol de Blanco y Negro, donde las renovaciones y las incorporaciones se toman la agenda.

Uno de los puestos que debe cubrir Colo Colo es el arco, porque Brayan Cortés tomó la decisión de no renovar su contrato y le deben buscar un reemplazante.

La tajante respuesta de Arturo Vidal sobre Claudio Bravo

Arturo Vidal volvió de sus vacaciones en el extranjero y este miércoles tuvo una aparición pública, porque fue a recibir su diploma como nuevo entrenador, entregado por la INAF.

Tras la ceremonia el King habló con la prensa y fue consultado sobre la opción de que Claudio Bravo llegue a reforzar el arco de Colo Colo, y su respuesta fue tajante.

Arturo Vidal habló del arco de Colo Colo.

“Claudio se retiró, ¿por qué me preguntan? No sé. Cuando Aníbal (Mosa) diga algo, vayan y pregúntenle por qué lo dice. No lo dejen que él diga, mejor vayan y pregúntenle por qué lo dice. Algo hay, o algo hablaron. No cacho. No entiendo, de verdad”, dijo el Rey Vidal.

“No he visto noticias. Estaba bien lejitos para no ver (ríe). He visto compañeros que se han ido del grupo, pero más allá no puedo hablar. No he hablado con él (Brayan Cortés) tampoco”, cerró el tema.