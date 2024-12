Arturo Vidal se recibió de entrenador y le entregaron su título en el INAF. El King aún no termina su exitosa carrera como jugador, pero ya abre su futuro profesional con cartón para sentarse en la banca como director técnico, con Colo Colo y la selección chilena como prioridad.

Tras la ceremonia, el Rey Arturo reveló que los tres entrenadores en los que inspirará su carrera como técnico, y son pesos pesados a los que conoció muy bien.

“Difícil elegir, he tenido varios que han estado entre los mejores del mundo, he tenido esa suerte, pero me quedó con tres: Carlo Ancelotti, Antonio Conte y Pep Guardiola. Lejos fueron los mejores”, dijo Vidal.

El King agrega que “cada entrenador es diferente, me tocaron algunos duros, otros que son más del día a día, otros que tácticamente son muy buenos y otros no tanto, que te ayudan en otro sentido. Trataré de juntarlos a todos y ser un buen entrenador”.

Vidal mete a la juguera a Ancelotti, Conte y Guardiola

Así las cosas, será cosa de tiempo para ver cómo Arturo Vidal mete a la juguera los métodos de Ancelotti, Conte y Guardiola a la hora de parar sus equipos como DT.

Arturo Vidal quiere ser el Carlo Ancelotti chileno.

Vidal estuvo a las órdenes de Ancelotti en el Bayern Múnich, fue dirigido por Conte en Juventus e Internazionale Milano y a Pep lo tuvo también en el Bayern.

Cabe recordar que hace algún tiempo, Arturo Vidal calificó a Ancelotti como el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. “Es como mi papá. Él y Antonio Conte son los más importantes”, dijo en una entrevista con DirecTV.

De paso, Arturo Vidal se olvidó de nombres relevantes para su carrera en Chile como Marcelo Bielsa, Claudio Borghi y Jorge Sampaoli. El King como entrenador intentará ser lo mejor de Ancelotti, Conte y Guardiola.