El meta no dudó en elegir al mejor arquero de su generación, asegurando que el bicampeón de América les sacó mucha ventaja desde sus inicios.

Miguel Pinto tomó la decisión de colgar sus guantes tras finalizar la temporada 2024 atajando en Coquimbo Unido. El ahora ex arquero cierra una gran carrera a sus 41 años de edad, donde llegó a ser seleccionado nacional y atajar en los más grandes del país como Universidad de Chile y Colo Colo.

A la hora de hacer sus balances, el formado en la U no dudó a la hora de elegir al mejor arquero de su generación, alguien con quien compartió en varias nóminas de la Roja y que durante más de 15 años no soltó en puesto.

El mejor de su generación: Claudio Bravo

En charla con LUN, el ex meta declaró que “Claudio Bravo nos sacó mucha ventaja desde nuestros inicios. Sobre todo cuando se fue a Europa. Tuvo un nivel excepcional. O sea un cambio tremendo. Así sacó mucha ventaja, mucha, mucha ventaja”.

¿El segundo para Pinto? Tampoco hubo muchas dudas, ya que eligió Johnny Herrera, emblema de Universidad de Chile.

Sobre lo que fue su carrera, el mundialista en Sudáfrica 2010 afirmó que “la U fue el equipo que me dio la posibilidad de formarme como jugador y como persona”.

“Siempre le voy a estar muy agradecido, sobre todo a la hinchada, que es maravillosa (…) Creo que lo mejor fue levantar la Copa del 2009 como capitán de la U. Eso fue lo mejor”, agregó.

Miguel Pinto fue el suplente de Claudio Bravo en la selección chilena. | Foto: Photosport.

Para cerrar y eligiendo las cosas no tan buenas, sostuvo que “lo peor, creo que fue el haber quedado fuera del Mundial de Brasil a pocas fechas de que terminarán las eliminatorias. Había hecho todo el proceso con la selección, pero cuatro partidos antes de que terminará el proceso ya no me citaron más”.

“Fue una desilusión, porque tenía ganas de ir a un segundo Mundial (había ido a Sudáfrica). Jorge Sampaoli había estado con Johnny en la U, entonces citó a Johnny que no estuvo en las citaciones anteriores. Y está bien. En gustos de técnico no hay nada que reprochar”, concluyó.

La carrera de Miguel Pinto

En sus 22 años de carrera Miguel Pinto defendió los arcos de Universidad de Chile, Atlas, Correcaminos de la UAT, Cafetaleros de Tapachula, O’Higgins, Colo Colo, Unión Española y Coquimbo Unido.

A nivel de logros ganó dos torneos de Primera División con Universidad de Chile, mientras que con Colo Colo fue parte del equipo que se quedó con la Copa Chile 2019.