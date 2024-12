Miguel Pinto decidió cerrar su etapa como futbolista, en una extensa carrera en la cual vivió alegrías y penas. Por lo mismo, el ahora exarquero decidió revelar una curiosa anécdota de su etapa en U. de Chile.

El campeón con el Romántico Viajero disputó su última temporada en Coquimbo Unido, donde incluso terminó como titular. Sin embargo, hace rato que le picaba el bichito por ponerse a dirigir, algo que podría cumplir si se concreta su incorporación al cuerpo técnico de Esteban González en los Piratas.

Cuando el hermano gemelo de Pinto casi lo deja sin jugar

Si bien Miguel Pinto nunca fue un jugador de hacer noticias fuera de la cancha, una aparente indisciplina casi lo deja sin jugar en Universidad de Chile en el mejor momento de su carrera. ¿El culpable? Su hermano gemelo.

“Sergio Markarián, que era el técnico, me mandó a llamar para decirme que no iba a jugar. Yo era titular, capitán. Me dijo que no iba a jugar por indisciplina. Y yo le pregunto ¿pero qué pasó? Me respondió que me habían visto la noche anterior en una discoteca. Eso no era posible porque yo estaba concentrado”, comenzó relatando Pinto a Las Últimas Noticias.

El problema es que hasta pruebas había de la supuesta indisciplina de Miguel Pinto, ya que las cámaras del hotel mostraban a un hombre de sus mismas características físicas saliendo del lugar y no regresando más. Ahí al exarquero se le prendió la ampolleta de lo que había sucedido.

“Markarián me dijo que me habían visto por las cámaras cómo me había arrancado del hotel. Le pedí cinco minutos para aclarar el tema. Esa noche mi hermano gemelo, Juan Francisco, había ido al hotel de concentración. Me llevó unas inyecciones que yo necesitaba y se quedó conmigo en la habitación”, explicó el mundialista con Chile.

“Salió del hotel (Juan Francisco) con ropa de civil y no volvió. Entonces, se quedaron con que yo había salido del hotel y parece que después lo vieron en una discoteca. Todo calzaba, pero yo llamé a mi hermano y lo puse en altavoz. Markarián no tenía idea que yo tenía un hermano gemelo. Entonces, me pidió disculpas por la equivocación”, recordó Miguel Pinto.

Juan Francisco junto a Miguel Pinto. Imagen: LUN.

Bajo la dirección de Sergio Markarián en 2009 Miguel Pinto vivió uno de los momentos más brillantes de su carrera. Fue campeón con la U siendo capitán y terminó el año como mejor arquero de América. Claro que todo pudo ser distinto por “culpa” de su hermano gemelo.