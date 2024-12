Dicen que el futbolista muere dos veces y que la primera de ellas, es cuando se retira del deporte que tanto ama. Miguel Pinto está viviendo este proceso, ya que anunció que colgará los guantes.

El arquero tuvo una exitosa carrera, la cual lo vio debutar en Universidad de Chile, saltar al fútbol mexicano y defender también a Colo Colo. Fue seleccionado nacional y levantó tres títulos. Hoy le toca abandonar los tres palos, pero para encarar un nuevo desafío.

Miguel Pinto prepara el buzo

Tras el fin de temporada, mucho se especuló por el futuro de Miguel Pinto en Coquimbo Unido. El arquero de 41 años terminó en buen nivel, siendo figura contra Universidad Católica en la fecha final, pero otra inquietud le llamaba la atención: ser entrenador.

Miguel Pinto jugó 21 partidos por Chile. Imagen: Getty.

Esteban González cerró el 2024 como DT de los Piratas y a falta de definir su futuro, todo indica que Pinto cuelga los guantes para integrarse a su cuerpo técnico. Si bien el ahora exarquero no lo confirma, sí es un hecho que no seguirá como futbolista.

“El tema de mi retiro está casi totalmente decidido. Lo voy a dar conocer dentro de estos días, despidiéndome como corresponde… Estoy muy motivado con lo que pueda venir”, explicó Miguel Pinto a As Chile.

“Mi otra pasión es dirigir, me fue naciendo en los últimos seis años que fui jugador…. Me gusta eso de querer estar dentro de un cuerpo técnico porque es otra posición, pero es la misma sensación que quizás puede tener el jugador. Obviamente que disfruté mucho siendo jugador, pero también se disfruta mucho siendo técnico“, complementó el ex meta de Atlas de México.

Si bien no adelantó su futuro, confirmó que está analizando la opción de integrarse a un cuerpo técnico. Pinto tuvo un importante paso por La Roja, donde jugó 21 partidos y estuvo presente en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Copa América de Argentina 2011.

“Fueron 22 años como profesional y sí, me voy feliz. No tuve ninguna lesión grave y lo disfruté mucho… No me quedo nada por entregar y terminé con un gran partido ante Universidad Católica, demostrando que podía seguir jugando uno o dos años. No es que me retiré porque ya no hay chance o porque físicamente no me daba, entonces eso es bueno”, cerró el ex capitán de la U.