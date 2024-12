El ex portero recalcó que ahora su objetivo es dirigir y aseguró que podrían haber novedades en esta temporada.

Miguel Pinto tomó una drástica decisión tras la finalización del campeonato nacional. El portero decidió colgar los guantes y tras 22 años de carrera dio por finalizada su aventura en el fútbol como jugador profesional.

El último partido del golero fue defendiendo la camiseta de Coquimbo Unido y fue nada menos que en el triunfo ante Universidad Católica en el estadio Santa Laura. Sin embargo, el formado en la U ya dio vuelta la página y ahora ya piensa en sus próximos horizontes.

“Opté por enfrentar nuevos desafíos. Jugué ese partido con Católica sabiendo que era el último partido. Pero estoy feliz por la carrera que hice, fueron 22 años maravillas. Ahora esperar lo que venga sea más exitoso”, confesó Pinto a Radio Futuro.

El ex Colo Colo ahora confesó que su deseo es dirigir y hasta reveló que tiene como gran anhelo comenzar en primera división.

“Venía hace años con esa intención. Se notaba en los partidos por la manera como me comportaba, ya no me querían en la banca jaja”, adelantó.

“Quiero comenzar con mi cuerpo técnico en primera división. Estamos haciendo el intento y ojalá haya buenas noticias en los próximos días. Mi intención es que ya hice la práctica y me siento muy bien en la formación y vocación”, sentenció.

¿Cuántos títulos ganó Miguel Pinto?

A lo largo de la extensa carrera de Miguel Pinto, ganó tres títulos. Con Universidad de Chile ganó dos campeonatos en 2004 y 2009. Además se suma la Copa Chile en 2019 y que justamente fue ante la U.