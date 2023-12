El ex arquero de Colo Colo, Marcelo Ramírez, tuvo una emotiva y profunda conversación con Paulo Flores y RedGol. En el programa Late de Florete, el Rambo explicó por qué no habría jugado ni trabajaría en Universidad de Chile: el albo ex arquero habló de su pasión por el Cacique y total respeto hacia los azules.

La consulta de Florete nació por las declaraciones de Johnny Herrera, quien aseguró que le gustaría ver a Gustavo Quinteros como entrenador de la U, considerando que son otros tiempos.

“Yo no creo eso… yo jamás podría haber jugado por la U ni tener ningún vínculo. Y no es porque menosprecie a la U, todo lo contrario. Le estoy dando todo el respeto, porque yo, desde los 10 años que estuve en Colo Colo, hasta que me retiré a los 37, crecí sabiendo que el rival a vencer era la U”, dijo Ramírez.

El Rambo agrega que “eso lo llevas adentro, yo y la mayoría de los que fuimos formados en el club. Jugar por la U era imposible, y no me iban a llamar tampoco. Para mí cualquier vínculo que sea profesional con Universidad de Chile, para mí sería imposible. Yo no podría”.

Hincha colocolino

“Insisto, y lo digo por el respeto que le tengo al clásico rival que es la Universidad de Chile. La U es nuestro gran rival a vencer y yo crecí con eso. Entiendo que la gente que la gente que tuvo un paso en Colo Colo, y que incluso se identificó con el club, es más fácil que tome la decisión y cruce la vereda para irse al rival”.

El ex seleccionado nacional añade que “yo soy hincha de Colo Colo. No sólo fui jugador de Colo Colo, soy hincha desde los cinco años y toda mi familia es colocolina. Fui atleta de Colo Colo en mis años mozos cuando mi papá era presidente de la rama de atletismo. Iba a la sede e Cienfuegos 41 a las fiestas para recaudar fondos. En el Monumental, cuando lo estaban construyendo, también iba a las fiestas por equis cosa”.

Concluye que “siempre estuve ligado con el club y lo tengo muy arraigado, para mí sería imposible tener algún vínculo con la U. Para que los hinchas de la U no lo tomen a mal, al contrario, es poner lo que significa para un jugador nacido y criado en Colo Colo el rival a vencer. Como me imagino que es muy difícil pensar que un jugador que llega a la U a los 10 años cruce la vereda”.

Sobre Quinteros puntualmente, Rambo Ramírez expone que “es un técnico argentino, que dirigió en Bolivia y ya estuvo en la Católica, no tiene ese arraigo que tenemos los nacidos, criados, formados y que somos hinchas de Colo Colo, así como Johnny lo es en la U. Es parte de nuestra idiosincrasia, de la U, o de Wanderers con Everton, Coquimbo-La Serena”.

Marcelo Ramírez sentencia que “yo eso lo tengo muy arraigado. Yo al Monumental voy de los 70, cuando todavía era un potrero. Yo soy nacido, formado y criado en Colo Colo. No se me pasa por la mente estar algún día en la U, y es por el respeto que siento además por una institución tan grande como la U”.